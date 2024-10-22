逾百女足球員聯署　促國際足協中止與沙特阿美合作

國際足協在今年4月，與沙特阿美簽訂4年合約，成為FIFA的國際夥伴，當中包括世界盃以及女子世界盃的賽事。雖然沙特近年積極在體育項目投資，然而不少評論都指責沙特在利用體育為國家的人權及平等問題「洗白」。在包括女子英超曼城的前鋒美迪馬（Vivianne Miedema），加拿大女足隊長謝絲費林明（Jessie Fleming）及前美國女足隊長的莎亞般恩（Becky Sauerbrunn）作出聯署。

她們表示：「我們促請FIFA重新考慮與沙特阿美的夥伴關係。並以性別平等、人權及我們星球未來安全的價值一致的贊助商作替換。」球員還提出，成立一個有球員代表參與的委員會，去衡量未來贊助商的道德準則。而FIFA回應表示：「FIFA重視與包括沙特阿美以及很多其他商業贊助的夥伴。FIFA是一個包容性的組織，並有很多支持其他足球以至其他體育組織的商業夥伴。FIFA的贊助收益可以重新投資在各層級的比賽，而在女子足球的投資持續在增加，當中包括歷史性的2023年女足世界盃以及具開創性的分成模式。」而沙特阿美也表示會盡快就有關公開信作出回應。