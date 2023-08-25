運動博覽2023｜楊文蔚再斷十字韌帶 接受治療盼明年復出作賽

出席運動博覽2023的跳高女神楊文蔚（Ceci）表示，她轉了新教練，上半年在澳洲接受訓練，今次回港為教練讓她和其他運動員放假，9月尾會到悉尼繼續訓練及希望可以明年參加室內比賽。她分享在外國訓練很開心及正面，會與其他人一起作息及隊友會互相鼓勵，會說good job，完成練習教練會鼓勵。但在香港則會較負面，如經常被問何時退役、是否跳不到等，但在外國則較正面。她說有時都會自嘲年紀大，但澳洲的運動員卻鼓勵她，認為不應受年齡所限，喜歡跳便跳，令她覺得充滿支持及鼓勵。

楊文蔚坦言有傷患問題，今年無參加亞運，Ceci曾斷十字韌帶斷裂(Anterior Cruciate Ligament Tear) ，今年4月再次在跳高時十字韌帶斷撕裂，但今次無做手術，改用另一種保守方法治療。她透露目前傷患康復中，今次放假後回澳洲操練，希望跟完全跟回正常操練，而9至11月會有冬訓，希望能如期跟計劃參加明年比賽。

她經常掙扎應否待身體痊愈才去訓練，但該教練即使知道她過去的傷患，仍願意讓她接受訓練，教練及物理治療師團隊亦幫助特別訓練做康復，她亦覺得自己在訓練方法、心理及身體均有進步，身邊朋友都覺得她開心了很多，她亦希望自己能在有限的運動員生涯博盡。

詹穎琳棄教職轉職業

剛於世界大學生運動會帶領港隊奪得第7名的香港排球隊隊長詹穎琳，將於下周一再度領軍出發往泰國參加亞錦賽，她說：「由於不少球隊在該賽事會派出B隊出賽，所以對港隊爭取佳績充滿信心，目標四強。之後九月底就將會參加杭州舉行亞運比賽，希望在分組賽以次名出事，打入八強，始終在分組賽有一些對手頗難對付。」

個人目標方面，「詹詹」透露，她今年5月已辭去教師一職，下定決心外闖，去一嘗當全職排球員的滋味，實現兒時夢想。她說：「正在聯絡泰國有關方面，希望在亞錦賽𢓭，能落實加入泰職聯頂或次級球會，並給予自己最少一年時間去闖，去學習當地球員那份拚搏及熱愛。」她的師姐楊秀美，早年已當「先鋒」，在泰國球會效力多年。