運動攀登｜譚巧晴U15速度賽奪冠　港隊亞洲少年錦標賽獲1金2銅

中國香港運動攀登代表譚巧晴於11月4日在亞洲少年錦標賽（IFSC Asian Kids Championships 2025）勇奪U15女子速度賽金牌，她在決賽爬出9.641秒，擊敗韓國選手。港隊在今屆賽事獲得1金2銅的佳績。

沒有怯場表現穩定

U15女子速度賽有32位選手參加，譚巧晴以初賽第4名晉級16強淘汰賽，再過關斬將，闖入決賽，面對韓國代表Noh Yun Seo。譚巧晴沒有怯場，表現穩定，而Noh Yun Seo就在初段跣腳落後。

雖然Noh Yun Seo之後發力狂追，但譚巧晴保持速度，首先拍停計時器完成，以9.641秒得冠軍。今項賽事是香港運動員首次在IFSC舉辦的國際性速度賽中取得前三名佳績。在較早前的U15領攀賽及抱石賽，譚巧晴皆獲得第7名。