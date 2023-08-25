遠藤航｜利物浦新兵兩大強項源自父親魔鬼訓練 自帶隊長氣質及流利英文｜王肯尼專欄

連番收購卡斯度及拉維亞碰壁後，利物浦的中場新血問題一直為球迷所擔心，轉會操作觸礁過程很難睇。正當利迷們仍在討論最近的負面消息，此時利物浦再一次突襲收購，以迅雷不及掩耳速度向日本德甲兵、效力史特加的遠藤航(Wataru Endo)招手，而且在他剩下最後一年約下以不多於£20M轉會費交易。對遠藤航的印象除了是日本國家隊隊長，也是球會史特加的隊長。短時間效力已獲隊友教練信任，遠藤航實有其過人之處。
父以棒球訓練遠藤航預判
遠藤航有出眾的對抗能力，他自小已被培訓意志和毅力。他爸爸周作是名少年足球隊教練，每逢假日父子活動就是在公園練習一對一，由早練到晚。那時的遠藤航已對足球樂在其中，即使爭輸了仍鍥而不捨繼續挑戰。周作爸爸估計這個「大人恰細路」練習做過至少一萬次，他沒有直接告訴兒子秘訣，反而訓練小遠藤航自己思考何時出腳如何擺好身位才是最好。除了足球，父子活動還包括棒球，周作會刻意把球投向不同方向，訓練兒子預判落點而佔據有利位置，這對足球同樣有很大幫助，特別是搶贏體型佔優的對手。
遠藤航是湘南比馬青年隊的隊員，每天放學後就去訓練，晚上10點或11點回家，一到家就去睡覺。17歲時遠藤在湘南比馬首次亮相日職聯賽，並在19歲時就被選為隊長。此外，他十幾歲時還入選了日本國家隊年齡組成員，並在23歲時以隊長身份參加了里約奧運會。2015年尾遠藤加盟了「日本紅魔」浦和紅鑽，三年內幫助球隊奪過亞冠盃並踏上了世冠盃的舞台。在2018年世界盃日本16強出局後，遠藤決心旅歐發展，第一站以外借形式落戶到比甲球會聖圖爾登效力(這支比甲球會是由日本公司持股)，那一年聖圖爾登以升班馬身份爆冷取得比甲第7名，並因此得到上任剛降班德乙的史特加總監米斯連達賞識，正式登陸德國開啓了他一顯身手的機會。
遠藤航高波對抗強
加盟史特加後遠藤航除了頭幾場先擔任後備，之後一直穩任正選，那季隨即助球隊成功升班，遠藤也交出亮眼表現：身高才得1.78米的他在爭頂成功錄得場均3.4次，僅次於利物浦借將中堅菲臘斯(對，兩人曾短暫做過隊友，不知菲臘斯有無向遠藤交流意見呢)。在德甲的首個球季，遠藤全季錄得476次對抗是德甲之冠，他也以表現迅速得到隊友及教練團的信任擔當隊長一職，上季他有439次先功對抗爭奪排德甲第4，356公里的總跑動距離排德甲第7，場均跑動距離達11公里。2020年11月史特加決定送上一份5年新合約至2024年，至今共為球隊上陣133場。
遠藤航獲伯樂讚是靠山
米斯連達可說是遠藤航的伯樂，米總監十分認可這位日本中場的技術表現和專業態度，不論作為球員還是一個普通人，他都是個十分好的人：「他是我們其中一個靠山，我們體系的支點，不論打防中或中堅都十分稱職。」
史特加主教練Pellegrino Matarazzo形容遠藤航是個鬥士，並解釋委任他作球隊隊長的決定：「遠藤他是球隊的榜樣，他代表著我們的價值觀，我選他也因為他能感染隊友挺身而出付出更多」曾與遠藤做過史特加隊友的前德國國腳前鋒馬里奧高美斯最近談及這位舊隊友，指他十分冷靜處理不同場上情況，令他很是欣賞。
曾任史特加青訓及龍門教練松岡裕三郎(Yusaburo Matsuoka)回憶起遠藤當日初來步到兩人在史特加一間日式餐廳見面，那個球季因為疫情大受影響而暫緩比賽，對於當時外借往史特加力爭一紙合約的遠藤航有很大影響。松岡裕三郎與遠藤住得很近，兩人會相約一起跑步或射下波保持體能狀態，他倆關係密切情同手足，甚至兩家人會相約外出活動。松岡對遠藤只有讚美的說話：「當我們在史特加一同為護級打拼時，遠藤在陣中很有影響力。他在歐洲雖然沒有突出的身高優勢，但他卻有很強的對抗和偷波能力，場上判斷也很出色，在進攻也很活躍為隊友製造機會。他經常為隊友和球隊做到最好，對自己有很強大的信念。他有能力在利物浦取得成功。」
遠藤除了踢波，兼顧讀書也一樣出色。雖然高中不是很好，但至少成績一直在學校裡名列前茅。到高中後半段因為參加職業訓練，所以遠藤航不能上學，但在可能的範圍內還是取得了不錯的成績，還說得一口流利英語，甚至在日本國內為英語教材代言。此外遠藤有經營自己的視像網誌PICK UP MATCH，分享戰術分析和個人訓練的心得，顯露他的足球智慧和閱讀球賽本領。
效力聖圖爾登時遠藤航他曾接受一個日本媒體的訪問，當時他提到因爲來自橫濱，所以非常嚮往前輩中村俊輔外流的成功經歷，他也抱持著這樣的信念希望他的外流生涯也能取得成功。當年身爲日本U23隊長的他帶領隊友奪得亞洲U23冠軍並且晉級2016年巴西奧運的決賽週，時任的主教練就説過他會成爲下一代的長谷部誠，帶領日本足球邁向下一個新時代，在日本國內更有球迷戲稱他為「日本卡斯美路」；德國的媒體則稱他為史特加的「吸塵機」；在首季德甲戰至最後一輪護級戰遠藤在補時頂入關鍵絕殺球助球隊驚險成功護級成為英雄，他獲史特加球迷尊稱為「LEGENDO」。遠藤航在2021年提過到英超踢波是他的夢想，假如有英超大球會向他招手定會好好考慮。如今夢想成真，他能否接替成為高普利物浦的新一個「勞動模範」，我們拭目以待。
文︰王肯尼，一個來自香港的利物浦球迷，喜歡以人性看足球，也喜歡足球看人性