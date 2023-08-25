遠藤航｜利物浦新兵兩大強項源自父親魔鬼訓練 自帶隊長氣質及流利英文｜王肯尼專欄

遠藤航｜利物浦新兵故事 英文、高波能力非等閒日本足球員可比 更自帶隊長氣質

連番收購卡斯度及拉維亞碰壁後，利物浦的中場新血問題一直為球迷所擔心，轉會操作觸礁過程很難睇。正當利迷們仍在討論最近的負面消息，此時利物浦再一次突襲收購，以迅雷不及掩耳速度向日本德甲兵、效力史特加的遠藤航(Wataru Endo)招手，而且在他剩下最後一年約下以不多於£20M轉會費交易。對遠藤航的印象除了是日本國家隊隊長，也是球會史特加的隊長。短時間效力已獲隊友教練信任，遠藤航實有其過人之處。

父以棒球訓練遠藤航預判 遠藤航有出眾的對抗能力，他自小已被培訓意志和毅力。他爸爸周作是名少年足球隊教練，每逢假日父子活動就是在公園練習一對一，由早練到晚。那時的遠藤航已對足球樂在其中，即使爭輸了仍鍥而不捨繼續挑戰。周作爸爸估計這個「大人恰細路」練習做過至少一萬次，他沒有直接告訴兒子秘訣，反而訓練小遠藤航自己思考何時出腳如何擺好身位才是最好。除了足球，父子活動還包括棒球，周作會刻意把球投向不同方向，訓練兒子預判落點而佔據有利位置，這對足球同樣有很大幫助，特別是搶贏體型佔優的對手。 遠藤航是湘南比馬青年隊的隊員，每天放學後就去訓練，晚上10點或11點回家，一到家就去睡覺。17歲時遠藤在湘南比馬首次亮相日職聯賽，並在19歲時就被選為隊長。此外，他十幾歲時還入選了日本國家隊年齡組成員，並在23歲時以隊長身份參加了里約奧運會。2015年尾遠藤加盟了「日本紅魔」浦和紅鑽，三年內幫助球隊奪過亞冠盃並踏上了世冠盃的舞台。在2018年世界盃日本16強出局後，遠藤決心旅歐發展，第一站以外借形式落戶到比甲球會聖圖爾登效力(這支比甲球會是由日本公司持股)，那一年聖圖爾登以升班馬身份爆冷取得比甲第7名，並因此得到上任剛降班德乙的史特加總監米斯連達賞識，正式登陸德國開啓了他一顯身手的機會。

遠藤航高波對抗強 加盟史特加後遠藤航除了頭幾場先擔任後備，之後一直穩任正選，那季隨即助球隊成功升班，遠藤也交出亮眼表現：身高才得1.78米的他在爭頂成功錄得場均3.4次，僅次於利物浦借將中堅菲臘斯(對，兩人曾短暫做過隊友，不知菲臘斯有無向遠藤交流意見呢)。在德甲的首個球季，遠藤全季錄得476次對抗是德甲之冠，他也以表現迅速得到隊友及教練團的信任擔當隊長一職，上季他有439次先功對抗爭奪排德甲第4，356公里的總跑動距離排德甲第7，場均跑動距離達11公里。2020年11月史特加決定送上一份5年新合約至2024年，至今共為球隊上陣133場。