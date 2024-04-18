鄧梓峰為「Mega Ice 五人冰球賽」主持開幕 全世界逾百隊伍參賽柯煒林都係選手之一

4月18日，由嘉里建設呈獻的「2024 Mega Ice 五人冰球賽」今日舉行開球禮，宣告這場亞洲競爭最激烈、規模最大的冰球賽事即將於4月20日至5月4日展開，來自 10個國家和城市逾 100 支隊伍將較量實力。

藝人黃溢濠、柯煒林和張芷澄組成隊伍CREW 亞洲組別當中，有由藝人黃溢濠、柯煒林和張芷澄組成的隊伍CREW。他們參與冰球電視劇《冰上火花》的演出後愛上冰球，今次首次出戰本地球賽，而張芷澄更是前港隊代表，他們將迎戰本地BLADE、Empire's Parents 和菲律賓的Manila Hawks。

組中強隊亦有上屆冠軍 KPK、本地大熱Lion Rock 同 Young Guns Black，其餘本地勁敵包括Gold Club、Sammi's Superstars、YoungGun White、以及越洋挑戰的泰國Bangkok Kings 同菲律賓的IBEX Hockey Team 也不甘示弱。

1800名冰球運動員雲集香港

1800名冰球運動員雲集香港 「Mega Ice 五人冰球賽」今年踏入第十四屆，來自澳洲、北京、深圳、武漢、加拿大、中華臺北、日本、菲律賓、泰國和主辦城市香港的頂級球隊，共1800名冰球運動員將雲集香港，為所屬隊伍爭奪獎項，比賽激烈程度可想而知。 這項盛事旨在推廣冰球運動，歡迎市民到 Mega Ice 現場免費觀賞充滿速度感和氣氛刺激的冰球賽事。 直播Link：Mega Ice 的 YouTube 頻道和 Facebook 專頁

成人組別比賽：4月30日至5月4日 重頭戲主要在於國際A組，HK Tigers 先要成功抵禦 Empire East 和 Young GunsFlyers 的挑戰才可再問鼎國際A 組寶座。 而Empire East 除了參加國際A組，更挑戰亞洲A組，Empire East 前鋒鈴木雄大是2017年亞洲職業聯賽神射手，曾效力日本國家代表隊。井上光明亦是日本職業聯賽守門員。 而出戰亞洲A 組的隊伍有Gold Club 和 Kung Pow Kings 等本地家喻戶曉隊伍，他們將施展渾身解數，挑戰過江龍澳門代表隊和港日混合的 Empire East。

青年組別比賽：4月20日至27日 青年組別為6至15歲的運動員而設，今年有多達70 支青年組別隊伍報名，數目創下歷史新高。其中38支隊伍為本港球隊，其他參賽隊伍來自澳洲（3支）、北京（1支）、深圳（9支）、武漢（4支）、中華臺北（8支）和泰國（7支）。 球迷熟悉的球隊包括有澳洲Drop Bears、深圳飛虎、深圳威龍冰球隊、武漢冰龍冰球俱樂部、北京首都人冰球俱乐部、泰國 Bangkok Zeus、中華臺北 Taipei Tigers、HK Junior、Junior Tigers、Kung Pow Kings, HKTyphoons Selects 等。