鄧梓峰為「Mega Ice 五人冰球賽」主持開幕　全世界逾百隊伍參賽柯煒林都係選手之一

4月18日，由嘉里建設呈獻的「2024 Mega Ice 五人冰球賽」今日舉行開球禮，宣告這場亞洲競爭最激烈、規模最大的冰球賽事即將於4月20日至5月4日展開，來自 10個國家和城市逾 100 支隊伍將較量實力。
藝人黃溢濠、柯煒林和張芷澄組成隊伍CREW
亞洲組別當中，有由藝人黃溢濠、柯煒林和張芷澄組成的隊伍CREW。他們參與冰球電視劇《冰上火花》的演出後愛上冰球，今次首次出戰本地球賽，而張芷澄更是前港隊代表，他們將迎戰本地BLADE、Empire's Parents 和菲律賓的Manila Hawks。
組中強隊亦有上屆冠軍 KPK、本地大熱Lion Rock 同 Young Guns Black，其餘本地勁敵包括Gold Club、Sammi's Superstars、YoungGun White、以及越洋挑戰的泰國Bangkok Kings 同菲律賓的IBEX Hockey Team 也不甘示弱。
1800名冰球運動員雲集香港
「Mega Ice 五人冰球賽」今年踏入第十四屆，來自澳洲、北京、深圳、武漢、加拿大、中華臺北、日本、菲律賓、泰國和主辦城市香港的頂級球隊，共1800名冰球運動員將雲集香港，為所屬隊伍爭奪獎項，比賽激烈程度可想而知。
這項盛事旨在推廣冰球運動，歡迎市民到 Mega Ice 現場免費觀賞充滿速度感和氣氛刺激的冰球賽事。
直播Link：Mega Ice 的 YouTube 頻道和 Facebook 專頁
成人組別比賽：4月30日至5月4日
重頭戲主要在於國際A組，HK Tigers 先要成功抵禦 Empire East 和 Young GunsFlyers 的挑戰才可再問鼎國際A 組寶座。
而Empire East 除了參加國際A組，更挑戰亞洲A組，Empire East 前鋒鈴木雄大是2017年亞洲職業聯賽神射手，曾效力日本國家代表隊。井上光明亦是日本職業聯賽守門員。
而出戰亞洲A 組的隊伍有Gold Club 和 Kung Pow Kings 等本地家喻戶曉隊伍，他們將施展渾身解數，挑戰過江龍澳門代表隊和港日混合的 Empire East。
青年組別比賽：4月20日至27日
青年組別為6至15歲的運動員而設，今年有多達70 支青年組別隊伍報名，數目創下歷史新高。其中38支隊伍為本港球隊，其他參賽隊伍來自澳洲（3支）、北京（1支）、深圳（9支）、武漢（4支）、中華臺北（8支）和泰國（7支）。
球迷熟悉的球隊包括有澳洲Drop Bears、深圳飛虎、深圳威龍冰球隊、武漢冰龍冰球俱樂部、北京首都人冰球俱乐部、泰國 Bangkok Zeus、中華臺北 Taipei Tigers、HK Junior、Junior Tigers、Kung Pow Kings, HKTyphoons Selects 等。
「1球1門票」激勵年輕一代實現夢想
為使比賽更有意義，在各場比賽中每入一球，Mega Ice 會向仁愛堂、香港關懷力量和樂餉社送出 Mega Ice 溜冰場入場券一張，讓三間機構的兒童服務使用者可以享受冰上運動的樂趣。
市民可到現場觀看「Mega Ice 五人冰球賽」的精彩比賽，現場增設有獎問答遊戲，與現場觀衆互動送出獎品。亦可於Mega Ice 的 YouTube 頻道和 Facebook 專頁觀賞所有決賽的直播。
Mega Ice更會在社交平台舉辦精彩遊戲，勝出者有機會獲得獲得海洋公園門票或九龍香格里拉自助餐券等豐富獎品。