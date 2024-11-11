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體育
2024-11-11 10:45:00

鄭欽文效應刺激內地網球熱　學習班與專賣店生意增加

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鄭欽文效應刺激內地網球熱　學習班與專賣店生意增加。（資料圖片）

鄭欽文效應刺激內地網球熱　學習班與專賣店生意增加。（資料圖片）

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中國網球運動員鄭欽文在巴黎奧運為中國奪得女單史上首面金牌，帶動內地網球熱潮。

近期在多個省市舉行的網球公開賽，入場人次明顯上升，門票收入創新高。其中10月在北京舉行的中國網球公開賽、吸引各地省市民眾入場，播放直播片段的草地座無虛席，場外市集和文創商店亦有不少人到場購買紀念品。

近期在多個省市舉行的網球公開賽，入場人次明顯上升。（港台圖片） 有網球用品店負責人說，鄭欽文效應成為近年內地網球熱潮的催化劑。（港台圖片）

網球教練稱奧運後更難訂場

有民眾原本沒有接觸網球，但購票入場希望一睹鄭欽文風采；也有民眾「課金」購買賽事紀念品，認為消費屬於其中一種方式參與國家體育發展，今年賽事已多次入場掃貨，感覺值得；也有民眾多年前一度接觸網球，但中途放棄了，因應鄭欽文的成績起激勵作用，令他決定正式投入這項運動，奧運後正式報名學習打網球，又花費一千多元購買球拍。

球齡大約20年的球手潘曉偉，贏過內地業餘公開賽冠軍，去年開始在工餘時間做私人教練，在小紅書等平台招生。他說近年越來越多人接觸網球運動，而奧運後接獲的查詢和報名更為踴躍。他又說之前可以即日訂場，但近月要提早大約一星期，晚間時段更要搶訂。

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經濟學者建議加快增建網球場

網球品牌專賣店店長孫平說自奧運開始，商品銷量明顯增長大約7成，認為鄭欽文的成績成為內地網球熱潮的催化劑，有部分未曾接觸網球運動的客人，指定查詢鄭欽文使用的同款商品，正積極利用網上直播平台促銷。

經濟學者易憲容認為網球運動涉及的工具和場地有一定成本，相信今次熱潮對內地經濟有一定帶動作用，也相信不會只是曇花一現，建議政府可以趁機加快增建網球場等設施，並加強培訓，增加民眾對網球運動的認識和興趣，延續相關經濟效能。

原文刊登於 香港電台

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