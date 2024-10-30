金球獎｜哥迪奧拿恭喜愛將洛迪奪獎　拒評論皇馬不出席頒獎禮

哥迪奧拿為西班牙同鄉自豪

在頒獎公布後首次公開發言時，哥迪奧拿表示對洛迪這名既是西班牙同鄉，亦是自己麾下球星感到「自豪」︰「我還能說什麼呢？恭喜他，恭喜他的家人和朋友。」哥迪奧拿在新聞發布會上說道。

「這真是難以置信的消息。我們為他感到自豪。幾年前我們無法想像，我們的球員會獲得這麼崇高的榮譽。我們非常高興成為這個獎項的一部分，並與他一起分享這份喜悅。」