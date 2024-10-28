金球獎｜網傳雲尼斯奧斯將獲獎　比寧咸僅第3

今年的金球獎將在香港時間的周二（29日）凌晨公布，不過網上已有傳聞，揭露得主的分數。當中皇家馬德里的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）將力壓曼城的洛迪卡斯簡迪（Rodri）奪得這項榮譽，也是自2007年以來，第3次不是由美斯（Lionel Messi）或基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）奪得。
新一屆的金球獎會在香港時間的凌晨3時公布，不過在頒獎禮之前，網上已有人發布金球獎的得分。根據網上的披露，皇馬的雲尼斯奧斯獲得630分，而曼城洛迪就只有576分，二人相差54分。至於皇馬的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）就獲得第3名，至於第4是同樣是皇馬球員，在周末國家打吡錄得8次越位法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）。
至於為西班牙贏得歐洲國家盃的巴塞隆拿新星耶馬爾（Lamine Yamal）在金球獎排名第7，同樣是巴塞隊友的丹尼爾奧莫（Dani Olmo）就排名第9。另外曼城射手的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）就以195分排第6。雲尼斯奧斯之前已獲普遍估計成今屆大熱得主，他上季為皇馬贏得西甲及歐聯冠軍，當中在10場歐聯賽事取得6個入球及4次助攻，同時在聯賽26場入20球。
網傳金球獎名單：
雲尼斯奧斯祖利亞（巴西、皇家馬德里）630分
洛迪卡斯簡迪（西班牙、曼城）576分
祖迪比寧咸（英格蘭、皇家馬德里）422分
基利安麥巴比（法國、巴黎聖日耳門及皇家馬德里）317分
哈利卡尼（英格蘭、拜仁慕尼黑）201分
艾寧夏蘭特（挪威、曼城）195分
耶馬爾（西班牙、巴塞隆拿）128分
菲爾科頓（英格蘭、曼城）29分
丹尼爾奧莫（西班牙、RB萊比錫及巴塞隆拿）25分
科利安華迪斯（德國、利華古遜）24分
丹尼爾卡華積（西班牙、皇家馬德里）17分
魯迪格（德國、皇家馬德里）未明