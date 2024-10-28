金球獎｜網傳雲尼斯奧斯將獲獎　比寧咸僅第3

今年的金球獎將在香港時間的周二（29日）凌晨公布，不過網上已有傳聞，揭露得主的分數。當中皇家馬德里的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）將力壓曼城的洛迪卡斯簡迪（Rodri）奪得這項榮譽，也是自2007年以來，第3次不是由美斯（Lionel Messi）或基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）奪得。

新一屆的金球獎會在香港時間的凌晨3時公布，不過在頒獎禮之前，網上已有人發布金球獎的得分。根據網上的披露，皇馬的雲尼斯奧斯獲得630分，而曼城洛迪就只有576分，二人相差54分。至於皇馬的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）就獲得第3名，至於第4是同樣是皇馬球員，在周末國家打吡錄得8次越位法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）。