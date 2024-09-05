金球獎｜「美C」落選30人名單2003年後首次 球壇新時代

《法國足球》雜誌周三公布2024年男足金球獎候選名單，兩大巨星C朗拿度和美斯均榜上無名，是自2003年後首次，此外候選名單中亦沒有曾得該獎項球員的現役得主莫迪歷和賓施馬，亦是自1990年後首次，換言之今年會出現新贏家，球壇正式步入新時代。過去20年，美斯及C朗合共贏得13座金球獎，其中上屆得主美斯破紀錄8度得獎，C朗為五屆得主，頒獎禮將於10月舉行。根據多間博彩公司賠率，皇家馬德里雙星雲尼斯奧斯祖利亞及祖迪比寧咸，以及曼城中場洛迪卡斯簡迪是得獎大熱。

皇馬7人入圍成大贏家 上季成西甲和歐聯冠軍的皇家馬德里成為大贏家，有多達7人入選，包括祖迪比寧咸、費達歷高華維迪、魯迪格、雲尼斯奧斯祖利亞、丹尼爾卡華積、已退休的卻奧斯，以及新加盟的基利安麥巴比。緊隨其後的為英超球會曼城及阿仙奴，分別有4人入圍。另外，巴塞隆拿17歲的拉明耶馬憑藉在歐國盃及聯賽的優秀表現，破紀錄成為史上最年輕入圍者。



【金球獎30人候選名單】 祖迪比寧咸（皇家馬德里） 費達歷高華維迪（皇家馬德里） 雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里） 基利安麥巴比（皇家馬德里） 丹尼爾卡華積（皇家馬德里） 魯迪格（皇家馬德里） 卻奧斯（皇家馬德里）*已退休 洛迪卡斯簡迪（曼城） 魯賓戴亞斯（曼城） 艾寧夏蘭特（曼城） 菲爾科頓（曼城） 馬田奧迪加特（阿仙奴） 威廉沙列巴（阿仙奴） 布卡約沙卡（阿仙奴） 迪格蘭賴斯（阿仙奴） 拉明耶馬（巴塞隆拿） 丹尼爾奧莫（巴塞隆拿） 查漢奴古（國際米蘭） 拿達路馬天尼斯（國際米蘭） 格列沙加（利華古遜） 科利安華迪斯（利華古遜） 阿歷斯基莫度（利華古遜） 哈利卡尼（拜仁慕尼黑） 杜夫比克（羅馬） 曉姆斯（羅馬） 高爾彭馬（車路士） 域天拿（巴黎聖日耳門） 尼高威廉斯（畢爾包） 盧卡文（阿特蘭大） 達米安馬天尼斯（阿士東維拉）

