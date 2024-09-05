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體育
2024-09-05 10:53:25

金球獎｜「美C」落選30人名單2003年後首次 球壇新時代

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《法國足球》雜誌周三公布2024年男足金球獎候選名單，兩大巨星C朗拿度和美斯均榜上無名，是自2003年後首次

《法國足球》雜誌周三公布2024年男足金球獎候選名單，兩大巨星C朗拿度和美斯均榜上無名，是自2003年後首次

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《法國足球》雜誌周三公布2024年男足金球獎候選名單，兩大巨星C朗拿度和美斯均榜上無名，是自2003年後首次，此外候選名單中亦沒有曾得該獎項球員的現役得主莫迪歷和賓施馬，亦是自1990年後首次，換言之今年會出現新贏家，球壇正式步入新時代。過去20年，美斯及C朗合共贏得13座金球獎，其中上屆得主美斯破紀錄8度得獎，C朗為五屆得主，頒獎禮將於10月舉行。根據多間博彩公司賠率，皇家馬德里雙星雲尼斯奧斯祖利亞及祖迪比寧咸，以及曼城中場洛迪卡斯簡迪是得獎大熱。

金球獎30人候選名單 上季成西甲和歐聯冠軍的皇家馬德里成為大贏家，有多達7人入選

皇馬7人入圍成大贏家

上季成西甲和歐聯冠軍的皇家馬德里成為大贏家，有多達7人入選，包括祖迪比寧咸、費達歷高華維迪、魯迪格、雲尼斯奧斯祖利亞、丹尼爾卡華積、已退休的卻奧斯，以及新加盟的基利安麥巴比。緊隨其後的為英超球會曼城及阿仙奴，分別有4人入圍。另外，巴塞隆拿17歲的拉明耶馬憑藉在歐國盃及聯賽的優秀表現，破紀錄成為史上最年輕入圍者。
 

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【金球獎30人候選名單】

  1. 祖迪比寧咸（皇家馬德里）
  2. 費達歷高華維迪（皇家馬德里）
  3. 雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里）
  4. 基利安麥巴比（皇家馬德里）
  5. 丹尼爾卡華積（皇家馬德里）
  6. 魯迪格（皇家馬德里）
  7. 卻奧斯（皇家馬德里）*已退休
  8. 洛迪卡斯簡迪（曼城）
  9. 魯賓戴亞斯（曼城）
  10. 艾寧夏蘭特（曼城）
  11. 菲爾科頓（曼城）
  12. 馬田奧迪加特（阿仙奴）
  13. 威廉沙列巴（阿仙奴）
  14. 布卡約沙卡（阿仙奴）
  15. 迪格蘭賴斯（阿仙奴）
  16. 拉明耶馬（巴塞隆拿）
  17. 丹尼爾奧莫（巴塞隆拿）
  18. 查漢奴古（國際米蘭）
  19. 拿達路馬天尼斯（國際米蘭）
  20. 格列沙加（利華古遜）
  21. 科利安華迪斯（利華古遜）
  22. 阿歷斯基莫度（利華古遜）
  23. 哈利卡尼（拜仁慕尼黑）
  24. 杜夫比克（羅馬）
  25. 曉姆斯（羅馬）
  26. 高爾彭馬（車路士）
  27. 域天拿（巴黎聖日耳門）
  28. 尼高威廉斯（畢爾包）
  29. 盧卡文（阿特蘭大）
  30. 達米安馬天尼斯（阿士東維拉）
     

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