金球獎2023｜美斯大熱第8度當選 台上祝馬勒當拿生日快樂 馬天尼斯膺最佳門將被噓

2023年金球獎頒獎禮當地時間周一(10月30日)晚在法國巴黎舉行，去年尾帶領阿根廷贏得世界盃兼獲選最佳球員的球王美斯(Lionel Messi)，以大熱姿態成為今年金球獎得主，兼是歷史性第8度獲獎。至於屈居第2名的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，亦獲得代表最佳前鋒的梅拿獎；美斯國家隊隊友門將達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)雖然贏得耶辛獎，卻是在頒獎禮上唯一被喝倒采的得獎者。
由來自全球共100位傳媒代表投票的金球獎頒獎禮，焦點當然是金球獎大獎得主美斯；這位36歲的阿根廷前鋒，過去一年除帶領阿根廷稱霸世盃外，今年年中轉戰美職投國際邁亞密，亦率領球隊首嘗盃賽冠軍滋味，度過豐收一年。
從頒獎嘉賓兼邁亞密班主、「波士」碧咸(David Beckham)手中接過金球獎的美斯表示：「能夠贏得了世盃冠軍圓夢，再一次感受這個時刻真的很美妙。我實在難以想像會擁有這個豐盛的職業生涯，以至所取得的成就；能成為這支史上最佳球隊(阿根廷)的一份子是我的福氣。」當被頒獎禮主持人杜奧巴(Didier Drogba)問到這個金球獎，是否他歷來8次獲獎中最特別一次，美斯回應：「每一個都因不同原因而同樣特別。」
美斯曾在阿根廷國家隊與當時任教練的馬勒當拿合作，馬勒當拿在2020年去世近3年，但美斯不忘感謝前輩︰「今天我想提起Diego（馬勒當拿），這是最好場合祝福他生日快樂，只因這裡很多熱愛足球的人聚首一起。無論你在那裡，Diego生日快樂，金球獎永遠屬於你的。」
值得一提，碧咸在宣布美斯獲獎前，發言悼念早前離世的英格蘭兼曼聯名宿卜比查爾頓(Bobby Charlton)。
夏蘭特奪得梅拿獎 稱多謝曼城
在金球獎選舉中，夏蘭特與法國基利安麥比巴(Kylian Mbappe)分列第2及第3；而在上個球季為曼城在聯賽上陣35場入36球、全季攻入52球的夏蘭特，則奪得梅拿獎。這位挪威射手表示：「我要多謝曼城整間球會，亦都多謝我的家人及我身邊所有人，是他們讓我成為今天的我。」
與美斯合力拿下了世盃冠軍的達米安馬天尼斯，在決賽救出了京士利高文(Kingsley Coman)的12碼；但因當日的慶祝方式被批評欠尊重，而今次在決賽手下敗將法國的國土舉行的頒獎禮中，這位阿士東維拉門將自然逃不過現場部份人士，以噓聲「招呼」。
比寧咸當選最佳年青球員
其餘獎項，近期在皇家馬德里光芒四射的祖迪比寧咸(Jude Bellingham)贏得了象徵最佳年輕球員的高柏獎；其皇馬隊友雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)亦因在歧視問題上的不屈態度，以至他在巴西貧窮地區興建學校，協助教育發展的行徑，獲頒蘇古迪斯獎，以表揚他在場外對社會的貢獻。女子金球獎則由今年率領西班牙贏得女子世盃的中場邦瑪迪(Aitana Bonmati)獲選。
2023金球獎得獎名單
獎項 得主
金球獎 美斯(阿根廷/國際邁亞密)
女子金球獎 邦瑪迪(西班牙/巴塞隆拿女足)
梅拿獎 夏蘭特(挪威/曼城)
耶辛獎 達米安馬天尼斯(阿根廷/阿士東維拉)
高柏獎 祖迪比寧咸(英格蘭/皇家馬德里)
最佳球會 曼城
蘇古迪斯獎 雲尼斯奧斯祖利亞(巴西/皇家馬德里)