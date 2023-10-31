金球獎2023｜美斯大熱第8度當選 台上祝馬勒當拿生日快樂 馬天尼斯膺最佳門將被噓

帶領阿根廷贏得世界盃兼獲選最佳球員的球王美斯(Lionel Messi)，以大熱姿態成為今年金球獎得主，兼是歷史性第8度獲獎。(美聯社)

2023年金球獎頒獎禮當地時間周一(10月30日)晚在法國巴黎舉行，去年尾帶領阿根廷贏得世界盃兼獲選最佳球員的球王美斯(Lionel Messi)，以大熱姿態成為今年金球獎得主，兼是歷史性第8度獲獎。至於屈居第2名的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，亦獲得代表最佳前鋒的梅拿獎；美斯國家隊隊友門將達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)雖然贏得耶辛獎，卻是在頒獎禮上唯一被喝倒采的得獎者。

由來自全球共100位傳媒代表投票的金球獎頒獎禮，焦點當然是金球獎大獎得主美斯；這位36歲的阿根廷前鋒，過去一年除帶領阿根廷稱霸世盃外，今年年中轉戰美職投國際邁亞密，亦率領球隊首嘗盃賽冠軍滋味，度過豐收一年。

從頒獎嘉賓兼邁亞密班主、「波士」碧咸(David Beckham)手中接過金球獎的美斯表示：「能夠贏得了世盃冠軍圓夢，再一次感受這個時刻真的很美妙。我實在難以想像會擁有這個豐盛的職業生涯，以至所取得的成就；能成為這支史上最佳球隊(阿根廷)的一份子是我的福氣。」當被頒獎禮主持人杜奧巴(Didier Drogba)問到這個金球獎，是否他歷來8次獲獎中最特別一次，美斯回應：「每一個都因不同原因而同樣特別。」

美斯曾在阿根廷國家隊與當時任教練的馬勒當拿合作，馬勒當拿在2020年去世近3年，但美斯不忘感謝前輩︰「今天我想提起Diego（馬勒當拿），這是最好場合祝福他生日快樂，只因這裡很多熱愛足球的人聚首一起。無論你在那裡，Diego生日快樂，金球獎永遠屬於你的。」

值得一提，碧咸在宣布美斯獲獎前，發言悼念早前離世的英格蘭兼曼聯名宿卜比查爾頓(Bobby Charlton)。