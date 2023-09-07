金球獎2023｜美斯第8度得獎還是麥巴比、夏蘭特登基？初選30人名單缺C朗拿度

作為歐洲球壇個人最高殊榮的金球獎，公布了今年的入圍名單。其中已轉戰美職的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）仍然入選，有機會爭取第8個殊榮，不過英超及歐聯「三冠王」的曼城，有多達7人入選，當中包括前鋒的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。
金球獎是由法國的雜誌所創立，過去曾是歐洲年度最佳球員的象徵，雖然中途一度與國際足協的年度最佳球員合併，不過近年亦再度分立，而這個獎項仍是歐洲足球的個人最高殊榮。過去美斯曾7次贏得這個獎項，是奪得這項殊榮最多的一人，而他在今屆仍被列為30人的候選名單。
英超12人入選曼城佔7個
至於英超聯賽，仍是金球獎的大戶，共12名球員入選，當中包括7人是曼城，分別為射手的夏蘭特、中場的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）、守將魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、阿根廷前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、洛迪卡斯簡迪（Rodri）以及新加盟的守將加華度爾（Josko Gvardiol），而今季轉投巴塞隆拿的根度簡（Ilkay Gundogan）亦榜上有名。
C朗拿度20年首次缺席候選
今季分別轉投皇家馬德里及拜仁慕尼黑的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）以及哈利卡尼（Harry Kane）亦在名單之內。至於上季轉投沙特阿拉伯聯賽的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）就是自2003年後，首次沒有出現在名單之中。而從拿玻里轉投拜仁的南韓國腳金玟哉，是名單內唯一的亞洲面孔。
比寧咸候選歐洲金童獎
至於青年球員的獎項，比寧咸亦是10名候選者之一，其他還有新加盟曼聯的賀治隆（Rasmus Hojlund）。而門將的耶辛獎，阿仙奴的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）、曼城的艾達臣摩拉斯（Ederson）、曼聯的奧拿拿（Andre Onana）及阿士東維拉的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）都有入選。