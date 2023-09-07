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體育
2023-09-07 12:21:59

金球獎2023｜美斯第8度得獎還是麥巴比、夏蘭特登基？初選30人名單缺C朗拿度

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轉戰美職的美斯仍在金球獎候選名單內。(路透社)

轉戰美職的美斯仍在金球獎候選名單內。(路透社)

作為歐洲球壇個人最高殊榮的金球獎，公布了今年的入圍名單。其中已轉戰美職的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）仍然入選，有機會爭取第8個殊榮，不過英超及歐聯「三冠王」的曼城，有多達7人入選，當中包括前鋒的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。

金球獎是由法國的雜誌所創立，過去曾是歐洲年度最佳球員的象徵，雖然中途一度與國際足協的年度最佳球員合併，不過近年亦再度分立，而這個獎項仍是歐洲足球的個人最高殊榮。過去美斯曾7次贏得這個獎項，是奪得這項殊榮最多的一人，而他在今屆仍被列為30人的候選名單。

夏蘭特會否取得首個金球獎。(路透社)

夏蘭特會否取得首個金球獎。(路透社)

英超12人入選曼城佔7個

至於英超聯賽，仍是金球獎的大戶，共12名球員入選，當中包括7人是曼城，分別為射手的夏蘭特、中場的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）、守將魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、阿根廷前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、洛迪卡斯簡迪（Rodri）以及新加盟的守將加華度爾（Josko Gvardiol），而今季轉投巴塞隆拿的根度簡（Ilkay Gundogan）亦榜上有名。

金球獎2023｜哈利卡尼（拜仁慕尼黑、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜域陀奧森漢（拿玻里、尼日利亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基利安麥巴比（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜莫迪歷（皇家馬德里、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜金玟哉（拜仁慕尼黑、南韓）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜利雲杜夫斯基（巴塞隆拿、波蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜拿達路馬天尼斯（國際米蘭、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜美斯（國際邁亞密、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基沙文（馬德里體育會、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜洛迪卡斯簡迪（曼城、西班牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里、巴西）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖利安艾華利斯（曼城、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜耶辛尼保奴（希拉爾、摩洛哥）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜根度簡（巴塞隆拿、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜馬田奧迪加特（阿仙奴、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜艾寧夏蘭特（曼城、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜魯賓戴亞斯（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜達米安馬天尼斯（阿士東維拉、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜尼高路巴列拿（國際米蘭、意大利）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基華拉斯基利亞（拿玻里、格魯吉亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜貝拿度施華（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜高路梅安尼（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖迪比寧咸（皇家馬德里、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奇雲迪布尼（曼城、比利時）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜布卡約沙卡（阿仙奴、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆罕默德沙拿（利物浦、埃及）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜賓施馬（伊蒂哈德、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奧拿拿（曼聯、喀麥隆）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆斯亞拿（拜仁慕尼黑、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜加華度爾（曼城、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜入圍名單，美斯、麥巴比、夏蘭特入圍。（France Football FB）

C朗拿度20年首次缺席候選

今季分別轉投皇家馬德里及拜仁慕尼黑的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）以及哈利卡尼（Harry Kane）亦在名單之內。至於上季轉投沙特阿拉伯聯賽的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）就是自2003年後，首次沒有出現在名單之中。而從拿玻里轉投拜仁的南韓國腳金玟哉，是名單內唯一的亞洲面孔。

轉投拜仁的卡尼仍然入選。(路透社)

轉投拜仁的卡尼仍然入選。(路透社)

比寧咸候選歐洲金童獎

至於青年球員的獎項，比寧咸亦是10名候選者之一，其他還有新加盟曼聯的賀治隆（Rasmus Hojlund）。而門將的耶辛獎，阿仙奴的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）、曼城的艾達臣摩拉斯（Ederson）、曼聯的奧拿拿（Andre Onana）及阿士東維拉的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）都有入選。

歐洲金童獎候選名單

歐洲金童獎候選名單，華爾（Elye Wahi）。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，曼聯前鋒賀治隆（Rasmus Hojlund）。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，賓菲加後衛安東尼奧施華(António Silva)。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，巴塞隆拿巴迪（Alejandro Balde）。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，荷蘭球員沙維森蒙斯(Xavi Simons)。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，皇馬中場卡馬雲加(Camavinga)。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，巴塞中場柏迪（Pedri）。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，拜仁慕尼黑中場穆斯亞拿（Jamal Musiala）。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，巴塞隆拿的小將加維（Gavi）。（France Football FB） 歐洲金童獎候選名單，皇馬中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）。（France Football FB）
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