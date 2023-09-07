金球獎2023｜美斯第8度得獎還是麥巴比、夏蘭特登基？初選30人名單缺C朗拿度

作為歐洲球壇個人最高殊榮的金球獎，公布了今年的入圍名單。其中已轉戰美職的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）仍然入選，有機會爭取第8個殊榮，不過英超及歐聯「三冠王」的曼城，有多達7人入選，當中包括前鋒的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。

金球獎是由法國的雜誌所創立，過去曾是歐洲年度最佳球員的象徵，雖然中途一度與國際足協的年度最佳球員合併，不過近年亦再度分立，而這個獎項仍是歐洲足球的個人最高殊榮。過去美斯曾7次贏得這個獎項，是奪得這項殊榮最多的一人，而他在今屆仍被列為30人的候選名單。