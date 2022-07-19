鋒線漸見威力 曼聯搵水晶磨劍復仇

上屆英超煞科日，當時仍未上任曼聯主帥的坦哈格，在看台上看到球隊作客水晶宮上演一場劣作，被拍得咬牙切齒；如今「坦克」已正式掌帥印，今天香港時間黃昏(18:10)續在墨爾本的季前熱身賽，領軍出戰「半力遠行」的水晶宮，紅魔勢復仇兼繼續提升鋒將的「銳利度」。

紅魔繼在曼谷大炒利物浦4蛋後，上轉戰墨爾本又以4比1反勝主隊墨爾本勝利，當中掛帥的箭頭安東尼馬迪爾連續兩場建功，拉舒福特亦有入球，鋒力似有所提升；而守將勞基梳爾、中場麥湯米尼、費特及般奴費南迪斯、翼鋒查頓辛祖等亦繼續擔正。今次出訪的水晶宮只有約半隊正選球員，預計紅魔門將迪基亞、中堅華拉尼、新兵左閘杜維爾馬拉西亞及拉舒福特，會被派首輪上陣，繼續催谷狀態，以報回上季尾英超煞科戰，1球敗走水晶宮，完成紅魔英超史上最差劣一季的敗辱。

梳爾大讚坦克有料

勞基梳爾賽前對官網說：「球隊暫時的進展，我們不能再有更多的滿意。我們過去兩星期在操練上大有進步，就算在比賽中，你可能也從未見過，所以我們對事情是有一些期望，領隊知道球隊的需要，有自己的風格及希望如何管理，球員都欣然接受了。」因傷患及缺態、上季只上陣20場聯賽的梳爾，希望今季有一個全新的開始。另外曼聯官方亦宣布與阿積士傾妥轉會協議，據報將以逾5,500萬英鎊，簽入對方的阿根廷中堅利辛度馬天尼斯；只待此子驗身合格及批出工作證，交易便成事。

韋拉望熱身賽刺激新秀

水晶宮上仗在新加坡0比2不敵利物浦後，大軍繼續只得包括10名一隊球員轉赴澳洲出賽，領隊韋拉形容情況不理想；他在周一的公開操練時說：「作為領隊，見到這麼多球員沒有隨軍當然不理想，但己隊有一大班具潛質的新人，到過新加坡，現在身處澳洲，將會於78,500名球迷面前，與曼聯交手，對他們是很刺激的。」由於包括前鋒韋費特沙夏、中場伊比爾治伊斯及中堅馬克古希等主將，因拒絕「打針」等緣故，要在今夏留在英國跟低組別球隊友賽磨練狀態；大軍之後將轉到西澳洲珀斯，在周五與列斯聯交手。