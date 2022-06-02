鎖羅盆行山路線｜鬼故之說不攻自破？ 榕樹凹更荒涼

慶春約七村（荔枝窩、鎖羅盆、三椏、梅子林、蛤塘、牛屎湖、小灘）之中，以1775年立村的鎖羅盆最聞名於世，只因猛鬼、鬼故傳說不止香港，連台灣、馬來西亞亦有報道。當時有傳行山人士在當地意外身亡，死狀恐怖……船灣郊野公園的鬼故你又知道多少？文︰山全部都係山 行山沿途景點烏蛟騰20R小巴站1︰荔枝窩五指樟空心樹 沿烏蛟騰郊遊徑行，初段樓級未至於天梯，但上升幅度不低。至C2401後右轉往媽騰古道。亞媽笏一帶相對平坦，高位遠看深圳一帶。至分水凹後見到1920年建成的石碑後向東走。落山之路部份由石磚併成「工」形。不久，路口豎立着一舊受歲月洗禮的問路石，右邊梅子林，左往荔枝窩，沿左路走。不久到荔枝窩，見巨大的樟樹「五指樟」和空心樹。荔枝窩東門寫上紫氣東來，這客家村極有規模，五、六十年代人口過千。設食店、公廁，小休後在小瀛學校旁沿海邊走，經過「暖窩」牌坊和荔枝窩碼頭。在山嵨一帶登上小山丘後快到達鎖羅盆，近頂位路況不理想，梯級窄切勿叉錯腳。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

行山沿途景點2︰鎖羅盆見證時代變遷 落山後聞名的鎖羅盆乍現。到訪之時沒有其他遊人，過半房屋只餘門框，安全起見僅在門外觀察，以免房屋突然倒塌。這條以黃氏為主的客家村落五十年代曾有70戶，一度非常繁盛，以梯田種植農作物及捕魚，更興建了一間啟明學校。後來居氏因交通不便及生計問題陸續離開，部份移民到英國、巴拿馬運河等地，八十年代已人去樓空。2009至2012年曾一度被封路，近年不少舊屋陸續倒塌。近年村長不時清理雜草及在貼上門對，鮮艷的門對令村落增添朝氣，不致榕樹凹般冷落。穿過廢屋後，更見以前公園常見的鋼架，像時光倒流。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

牛屎湖村船難誤傳為鎖羅盆？ 鎖羅盆傳聞多多，曾有行山人士被指死狀恐怖，又傳出全村一夜間全數死亡、小學出現大量棺材、指南針失靈等猛鬼傳聞。翻查資料庫，1998年5月47歲男子跟曉峰旅遊隊到香港東北行山後失蹤，未有按時歸家，其子報警。調查後發現行山隊沒有點算人數，民安隊在鎖羅盆發現事主時，他已多處受傷及昏迷，傷重不治。領隊稱過往曾有人中途離開或行捷徑未嘗出事，調查時才發現有參加者失蹤。至於不幸事件起源是牛屎湖村船難，1965年由沙頭角往當地的船被巨浪擊沉，船上12人當中4人死亡，同年棄村，後來卻誤傳意外地點為鎖羅盆。未知有否為大家洗脫鎖羅盆猛鬼的都市傳說？ 行山沿途景點3︰榕樹凹海邊堤壩 離開鎖羅盆，翻過山坳，為英軍軍營曾駐兵的榕樹凹。這曾住300人的村落現已不見人氣，舊宅被樹木寄生，門前兒童腳踏車早已生銹，從前風光敵不過歲月。海邊堤壩景色較為獨特，可見鹽田港和三角咀。穿過樹根呈四方形的樹屋後輕微上行至海拔50米左右，邊望向沙頭角海，邊以輕快腳步到谷埔，有需要可在此補給或上公廁。可到活化後的啟才學校參觀。這間1931年建成的學校現為三級歷史建築，其中一間課室成了協天宮。谷埔、鳳坑及鹿頸以平路為主，有體力的可以加快腳步。到達鹿頸小巴站。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼