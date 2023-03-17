長跑選手魏賡專訪｜十年長跑堅持 將興趣變成職業

專注同一件事10年是甚麼回事？香港全職長跑運動員魏賡回想自己10年前首戰渣打馬拉松成年組，到現在三十而立，對人生都要有計劃，全心全意追求跑步、同時亦展望自己下一個10年的跑步生涯。

曾贏得多個馬拉松賽事的魏賡，今年剛剛是第10年出戰渣打馬拉松成年組賽事。2012年是他最後一次參戰渣馬青年組半馬比賽，拿到拿到第三名後下一年便挑戰成年組。「我青年組時（2012年）跑1:21，2013年我進步到1:16，但同組有陳家豪、紀嘉文等對手，他們多數跑出1:09的時間，16分和9分差距已經很大，當時自己抱著慢慢練的心態，都未知可否再進步。10年前對我來講，還未有一個明確清楚的目標。」

1 7 年專心訓練 18年終成渣馬 本地第一 實上魏賡年輕時都沒想過當全職運動員，14、15年都有嘗試投考紀律部隊，自覺「跑步只是運動上的目標而去進步」，甚至2015、2016年還去當全職文員。可以堅持跑下去，全因在細微位置上找到進步：「由細到大讀書都沒有甚麼成功感，2012年青年組拿到第三名，都是一個原因令自己投放時間去訓練。之後每年看到自己有一些不同的小進步，特別是2014年開始，田總請了日本顧問教練村尾慎悅，我開始跟隨他的訓練表現有改善。」 2017年是他的轉捩點，當年他辭職專心備戰自己首個渣馬全馬便拿到本地第2名，他自持有「兩萬幾元獎金，加上自己儲了少少錢和跑會必達支援，便投放更多時間去訓練看看可否再提升時間」，約年半時間沒有返工及教跑班，2018年跑渣馬終於拿到本地第一。

19年陷低潮 因傷首次退出渣馬 魏賡的跑者之路看似平坦，實際上卻不時想到放棄。「好像14、15年便是我的低潮，連續兩年跑渣馬半馬比賽前都發燒，結果兩年都跑得很差。17年做出不錯的成績後，用了一整年時間去訓練，但成績又沒有很大突破。之後便覺得有少少樽頸。」要數最大打擊必定是2019年，魏賡跑到30幾公里便受傷無奈退出：「因為我是第一次渣馬無法完成賽事，感覺很氣餒。」要知道全馬運動員一年平均只會參加兩至三個賽事，加上魏賡指自己前兩年都有很好的成績，該年成為各界焦點，接受不到自己會退賽。 過去數年香港因為疫情而停擺，今年30歲的魏賡改變心態後又有不同，現在要想多點將來、對人生有點計劃，全職教跑班及訓練，將所有時間放在跑步上反而更需要自律。「現在我接近一日兩課訓練，一課Interval或有少少速度的，配以一課Easy run作recovery。加上我一至日我都有跑班，有時更會一日有3堂跑班要教，穿插訓練後犧牲了娛樂時間，只餘下時間去休息，要專注跑步，時間上要平衡得更好，亦要犧牲和朋友出街食飯等時間。」

魏賡早前於另一跑手劉峻崚Youtube Channel中分享自己一周跑步訓練計劃，有興趣了解的讀者可到劉峻崚的Youtube Video「 與魏賡疾走長課｜初馬點準備？」收看。（Youtube圖片）

持續進步 下個10年目標 香港紀錄 由為興趣而跑、變成事事力求完美，魏賡這個10年固然充實，那麼下一個10年的目標呢？「見到渣馬大家都跑得更快，自己成績雖然有進步，但反而3甲不入，奇怪是我沒有失望，反而覺得有空間去進步。希望下一個10年可以打破香港紀錄（2:19:53），作為跑步生涯最好的一頁。」 10年來成長的不只魏賡，亦有他腳上所穿的Ultraboost。魏賡指自己第一對買的adidas跑鞋便是Adios第一代，而首次接觸Ultraboost已經是2018年：「當年比較似出街款，一來沒有那麼貼腳，我估不是太多人會用它來跑步。」到現在Ultraboost面世10周年，最新款的Ultraboost Light更大大減輕重量，連外界指太重的問題都有所改善。

人說成功不是屬於跑得最快的人，而是屬於一直在跑的人，對魏賡而言有時亦要慢下來：「我穿過最新一代Ultraboost跑5課，感覺這雙鞋更貼腳，落腳穩定性和保護性更高，十分適合作recovery training。」精英跑手亦適合？「因為自己跑量中最多便是easy run去儲里數及recover，easy run時我通常不會用比賽鞋，反而會用Ultraboost，因為其中底boost最多，緩震高較舒服。」最快的人未必會到達終點，但一直在跑、在進步的人卻可以赴達終點。

魏賡指Ultraboost Light較貼腳、鞋舌位好像襪般套入去，其他cutting都有改良，對初階、平民跑手都可以一鞋走天下。