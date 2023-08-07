開季備戰｜拜仁上力可挫摩納哥

拜仁今夏就斟介英格蘭王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)，一直跟對方効力球會熱刺拉鋸，塞內加爾球星沙迪奧文尼(Sadio Mane)亦已離隊赴沙特掘金；但似未有影響球隊鋒將的心情，撇開該隊早前令人震驚地27比0狂數一支國內業餘隊，之後亞洲之旅3戰2勝1負，表現仗比仗好，包括上仗在新加坡大部分時間落後下，反勝利物浦3比2，錄得連捷，鬥心及實力兼備。

新兵舊將繼續磨合

上季尾接任的主帥杜曹(Thoams Tuchel)，重用18歲的法國箭頭泰爾(Mathys Tel)、球會自家培訓的克羅地亞守將史坦尼錫(Josip Stanisic)，在亞洲之旅已先後「開齋」，勢成新季希望；原有主力穆斯亞拿(Jamal Musiala)、基拿比(Serge Gnabry)及利萊辛尼(Leroy Sane)，與重金加盟的南韓中堅金玟哉，料今夜悉數登場，以為周六德超盃鬥RB萊比錫磨刀。

對手摩納哥，剛戰在倫敦舉行的酋長盃被阿仙奴逼和1比1，最後射輸12碼失盃，表現尚可；球隊剛從修咸頓簽下守將沙利素(Mohammed Salisu)，以代替早前被車路士撬走的法國國腳中堅阿素迪沙斯(Axel Disasi)，前者今場將會登場催谷狀態，以趕及在周日(13號)法甲首戰鬥克萊蒙特，但遇上強大的拜仁鋒線，防線默契成疑及後顧聯賽的摩納哥，考驗甚大。