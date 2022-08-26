阿仙奴劫「富」爭4連勝

上仗輕取升班馬般尼茅夫後，「兵工廠」阿仙奴周六尾場又要迎戰另一升班馬富咸，合演倫敦打吡(28/08 00:30)；兵工廠自今夏季前熱身賽以來火力強勁，每場最少2球，加上對富咸賽往績佔壓倒性優勢，要拿下開季4戰全勝的佳績，信心滿滿。

自前鋒加比爾捷西斯為首的多位新兵加盟後，上屆再一次失意歐聯席位的阿仙奴持續勇態，借用回歸的法國中堅威廉沙列巴，亦增防線穩定性，上仗更攻入金球，左閘辛真高又可以推前踢中場，多功能踢法令中後場調動靈活；當然捷西斯今夏加盟後入球滾滾，聯賽跟另一巴西同胞新星加比爾馬天尼利，已各入2球，令上屆入球荒問題一掃而空。兵工廠」開季3場「先發」陣容一樣，亦成為聯賽唯一長勝軍。

阿仙奴歷來30次跟富咸在英超交手，錄得21場勝仗即七成勝率，阿仙奴大有機會取得球會史上第4次在頂級聯賽開季4連勝。主帥阿迪達今仗續有兩閘基蘭泰亞尼及富安健洋做「長勝軍」後備，另一箭頭尼基迪亞今屆3場上陣合共僅28分鐘，仍待發圍機會，而失寵的法國翼鋒尼高拉斯比比，據報將借用法甲尼斯一季。

開季1勝2和，暫成最強升班馬的富咸，今場搶分希望必是塞爾維亞箭頭阿歷山大米祖域；此子上仗英超完場前頭槌絕殺賓福特，個人今屆已入3球。門將賓特尼奴今場倒戈，誓顯功架，不過該隊剛在周中英聯盃被乙組卡維利擯出局，或打擊士氣。