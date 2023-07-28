阿仙奴大炒巴塞 杜沙特：美妙10天

雖然大軍缺少1.05億英鎊的英格蘭新兵迪格蘭懷斯(Declan Rice)壓陣，但「兵工廠」阿仙奴面對病愈缺態的巴塞隆拿，易邊後發力反勝5比3，以勝仗結束今夏美國3站之旅。

上仗吞曼聯兩蛋後，兵工廠今場尋回火力，沒有懷斯，沿用加納中場悍將湯馬士柏迪(Thomas Partey)出任防中，其餘大致夫添出擊；對手巴塞隆拿之前原定鬥祖雲達斯，因賽前十多名球員感染腸胃炎，比賽取消，但今場在洛杉磯鬥阿仙奴，開波虎虎有威，中場新兵根度簡(Ilkay Gundogan)及奧里里奧羅美路(Oriol Romeu)擔正，並由前鋒猛將羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)及拉芬夏比洛尼(Raphinha)入波，兩度領先。

巴塞下半場B隊應戰

只是巴塞隆拿教練沙維，下半場開波即將11名正選全換走，由「B隊」出戰，形勢漸處下風；阿仙奴最「搶鏡」仍是英格蘭新星布卡約沙卡，除了上半場先追平後，之後射12碼射斜宴客及下半場面對空門射高，不過陣容始終具誠意的兵工廠，最終再由夏維斯(Kai Havertz)、李安度杜沙特(Leandro Trossard )(2球)及法比奧韋拉(Fabio Vieira)入波，5比3反勝有費倫托里斯(Ferran Torres)一度追近比分的巴塞隆拿。

比利時前鋒李安度杜沙特賽後說：「打敗世界最強球隊之一，以勝仗作完結，當然高興。這是美妙的十天，我們可以返回倫敦了。」

阿仙奴今夏在美國取得2勝1負後，將回英國備戰酋長盃鬥法甲摩納哥(香港時間8月2日深夜)；而巴塞隆拿則在香港時間周日清晨，轉戰德州鬥西甲宿敵皇馬。