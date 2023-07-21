阿仙奴大炒美職明星隊新兵對辦 遇曼聯可添食

在華盛頓面對拉雜成軍的美職明星隊，阿仙奴主帥阿迪達高度重視，上半場以「耶穌仔」加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)任隊長，配合一號門將藍斯達爾(Aaaron Ramsdale)、常規中路守將加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及威廉沙列巴(William Saliba)作先發陣容；結果「耶穌仔」笠射先開紀錄，加上另一攻擊好手李安度杜沙特(Leandro Trossard )重炮靚波，半場已領先2球。

女足世盃在南半球非常熱鬧，北美洲不輸蝕，成為英超勁旅季前的「內訌」主戰場；其中剛大炒美職明星隊的阿仙奴，在香港時間周日清晨，轉戰新澤西鬥曼聯，勢成周末焦點。初見上力、新兵對辦的「兵工廠」，有望在美國取得熱身賽連捷。(7月23日05:00開賽)

夏維斯建功助阿仙奴大勝

兵工廠得勢不饒人，易邊後今夏三大新兵夏維斯(Kai Havertz)、迪格蘭賴斯(Declan Rice)及添巴(Jurrien Timber)先後出場，大軍表現更勝上半場；並再由佐真奴(Jorginho)、加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)及夏維斯入波，湊成5比0完場，娛樂性十足。雖然對手實力平凡兼默契不足，但擁大量精兵的阿仙奴，在今次美國之旅誠意十足，信心滿滿是不爭事實。

曼聯熱身賽兩連勝

對手曼聯在出發往美國前，先後打敗列斯聯及法甲里昂兼不失一球，但只是以少部份主力配合青年軍出場，表現未算突出；今次聯同大部份主力共31人出征美國之旅，陣容完整得多，預料巴西中場卡斯米路(Casemiro)、般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、新兵美臣蒙特(Mason Mount)及剛續約的拉舒福特(Marcus Rashford)，將會在今次美國之旅陸續出場，但論狀態及備戰積極程度未及今場對手。最令人擔心是門將一環，暫會由37歲的湯希頓(Tom Heaton)及捷克的馬迪高華(Mate Kovar)把關，不易抵擋兵工廠強大火力。

另外，剛在佛羅里達盃以5比0大炒來屆升上英乙域斯咸的車路士，香港時間周日早上，將會轉戰費城鬥同來自英超的白禮頓(7月23日07:00開賽)；預料「藍戰士」主力逐漸重返正選陣容下，有力打敗作今夏首戰熱身賽的「海鷗」白禮頓。至於紐卡素翌日在同一場地，與阿士東維拉上演另一場英超內訌戰(7月24日07:00開賽)，兩隊皆未上力，攻力不強，入球不會多。