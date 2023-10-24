阿仙奴女足冇黑人捱轟　球隊認「缺乏」多元

阿仙奴的女足隊在社交媒體發布新季的隊相，卻遭受部份網民的非議。而原因僅是27名球員及教練當中，全都是白人，被批評「缺乏多元」，球會承認目前關鍵是增加隊中的多元程度，表示會注意。 阿仙奴女足在上季取得聯賽盃冠軍及女子超聯的第3名。球隊有一名的黑人球員阿耶美（Michelle Agyemang），今季被借往次級聯賽的屈福特女足，而隊中亦沒有其他黑人球員。因此遭到部份人批評球隊缺乏黑人球員或少數族裔。

球會：提升多元背景參與度 阿仙奴女足就發表聲明：「我們認知我們目前女子一隊，沒有反映出球會以及我們代表的社區的多樣性。環顧我們的團隊，包括男女子青訓，我們為我們球員多元的背景感到自豪，他們為我們的歷史、成就及文化作出了貢獻。」阿仙奴表示：「提升背景多元的年輕女性及女孩參與度，是我們青訓體系的關鍵任務，是要措取的措施及提供有關途徑。這是球會的優先去帶領更多元及包容，為所有人創造歸屬感。」 英格蘭女足亦被指缺乏「多元」，在2021年的女子超聯，只有10%至15%球員是黑人、亞裔或少數族裔，而在去年的女子歐洲國家盃陣容，英格蘭雖然有3位混血球員，但都沒能打入冠軍的正選陣容。而之後的女足世界盃中，英格蘭有謝絲卡達（Jess Carter）及蘿倫占士（Lauren James）兩個黑人球員。