阿仙奴要折茅上榜首 捷西斯勁爆領軍

在巴西新兵箭頭加比爾捷西斯神勇領軍下，兵工廠阿仙奴從今夏友賽，不停展現超強火力；該隊本輪英超在香港時間周六深夜作客升班馬般尼茅夫(21/08 00:30)，將繼續以攻為守，務求搶得該會自2004/05年以來，開季首次聯賽3連勝兼升上榜首。

阿仙奴上仗英超主場大勝李斯特城4比2，開季入球數字跟同是連勝的衛冕曼城叮噹馬頭，新簽箭頭加比爾捷西斯梅開二度及交出2次助攻，另一前鋒加比爾馬天尼利連續兩仗入波，連今屆被安排在中前場較自由位置的瑞士好手格列沙加亦有士哥。沙加賽後亦大讚「耶穌仔」捷西斯非常特別，並說：「我不只替他的入球及助攻感到高興，並且是他在隊中的工作。他的表現令人難以置信。」

數據顯示，耶穌仔自今夏加盟兵工廠後，連同球會賽7戰入9球兼交出2次助攻；並且是自2016年12月的智利翼鋒阿歷斯山齊士一場入3球及交出1次助攻後，首位一場英超直接參予4個進攻的阿仙奴球員。主帥阿迪達預計今場不會改動中前場人選，反而原正選左、右閘基蘭泰亞尼及富安健洋上仗已齊齊後備出場，今場有機會升正，讓辛真高及賓韋特稍作休息。

般尼茅夫11場主場聯賽不敗

對手般尼茅夫上仗吞曼城4蛋而回，但領隊柏加指球隊敗在「世界級」對手，不足為辱。這支南部大軍在英超首戰主場曾以2比0氣走阿士東維拉，今返主場出擊，信心不會減，其中新簽的貴價後衛辛尼斯上仗尾段已出場，今場有機會多增出場時間，而原正箭頭蘇蘭基因足踝受傷，今屆已開齋的基化摩亞繼續掛帥。般尼茅夫歷來英超10戰對阿仙奴，只錄得1勝2和7負；不過該隊對上11戰主場聯賽不敗，而當中近3戰全勝兼不失一球，主場威力十足，但面對要一嘗榜首滋味的阿仙奴，主隊防線將面對嚴峻考驗。