阿仙奴車路士齊響勝鼓 耶穌仔搶鏡

英超新季下月展開，各路雄師正積極備戰，其中倫敦雙雄阿仙奴與車路士同到美國季前熱身。兵工廠在巴爾的摩與另一英超球隊愛華頓拍跳，輕勝兩粒，主帥阿迪達賽後大讚今場先開紀錄的新兵「耶穌仔」加比爾捷西斯。至於藍戰士亦在拉斯維加斯以2比1小勝CF阿美利加，主帥杜曹賽後表明滿意球員發揮；但同時強調，往後再簽新球員，將加入是否已接種疫苗的考慮。

阿仙奴強陣出擊鬥愛華頓，包括盛傳捲入強姦案的中場湯馬士柏迪亦有擔正，前鋒加比爾捷西斯與布卡約沙卡在上半場中段4分鐘內各建一功，就此鎖定勝局。耶穌仔加盟進佔兵工廠正前鋒位置發揮出色，主帥阿迪達賽後大讚：「他看來非常敏銳，同時充滿活力，與隊友已有很好理解。他能踢前場多個位置，當然，我們最想就是培養他成為9號位球員，而尼基迪亞亦同樣出色。」阿迪達同時大讚今夏回收的新兵中堅威廉沙列巴。

另邊廂，車路士憑兩名後備奇兵迪姆華拿與美臣蒙特在下半場各建一功，以2比1擊敗墨超勁旅CF阿美利加，射入世界波的美臣蒙特更獲選今場最佳球員。杜曹指球隊今場贏波合理，更點名讚賞今夏從水晶宮召回的英格蘭國腳中場干拿加歷查：「有了更多經驗，球員會變得更冷靜，這就是我們想要的。加歷查訓練水平很高，之前將他外借是正確決定。」

杜曹指簽新球員要考慮有否打疫苗

新兵史達寧今場未有披甲，但在球場上也有為美國球迷簽名。至於有關買入新中堅高列巴尼，杜曹稱：「他帶來了經驗、能力、身高，以及頂級的防守。他在三後衛或四後衛陣式也提供了我們需要的一切。」杜曹同時強調，將來任何新簽球員，都會再三考慮該球員是否已完成接種疫苗，因會影響外出集訓或比賽等安排。今次美國之旅，車仔的尼高路簡迪與羅夫度斯卓克便因疫苗問題未能隨行。