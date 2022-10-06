阿仙奴輪換鬥挪威奇兵 曼聯襲奧摩尼亞求反彈

英超Big Six球隊香港時間周四深夜，在歐霸齊齊出擊，其中剛在曼市打吡被「血洗」的曼聯，在E組作客塞浦路斯的奧摩尼亞(07/10 00:45)；上仗坐冷板的球王基斯坦奴朗拿奴(C朗)，將與同場後備出場入2球的安東尼馬迪爾全力攻堅。至於英超榜首阿仙奴在A組迎戰「挪威奇兵」波杜基林特(07/10 03:00)，將輪換副選兵出場，力爭連捷。

曼聯上仗今場對手換上只是在歐霸分組賽兩戰全敗、由前些路迪名帥尼爾連儂領軍的奧摩尼亞，預料可以「副選」練兵，將由連迪路夫及利辛度馬天尼斯扼守中路，左閘勞基梳爾、巴西中場費特及卡斯米路又會復任正選，年輕翼鋒艾蘭加，聯同回勇的安東尼馬迪爾，在兩側輔助上仗被主帥滕哈格以「尊重」為由，不派出場的C朗攻堅，要贏波反彈綽綽有餘。C朗在上輪輕取舒列夫一戰擔正，並以一記12碼「埋齋」，取得今屆在紅魔第1球。

對手奧摩尼亞近期在國內聯賽回勇，錄得連捷，但在歐霸賽場先以0比3不敵舒列夫，上輪1比2敗走皇家蘇斯達，隊中最要留意是今夏由舒列夫轉會的巴西中場般奴蘇沙，連同上仗攻入皇蘇一球，已連續4仗建功。不過奧摩尼亞過去4鬥英格蘭球會全敗，看來主隊要搶分成功，仍是困難重重。