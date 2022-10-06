阿仙奴輪換鬥挪威奇兵 曼聯襲奧摩尼亞求反彈

英超Big Six球隊香港時間周四深夜，在歐霸齊齊出擊，其中剛在曼市打吡被「血洗」的曼聯，在E組作客塞浦路斯的奧摩尼亞(07/10 00:45)；上仗坐冷板的球王基斯坦奴朗拿奴(C朗)，將與同場後備出場入2球的安東尼馬迪爾全力攻堅。至於英超榜首阿仙奴在A組迎戰「挪威奇兵」波杜基林特(07/10 03:00)，將輪換副選兵出場，力爭連捷。
曼聯上仗今場對手換上只是在歐霸分組賽兩戰全敗、由前些路迪名帥尼爾連儂領軍的奧摩尼亞，預料可以「副選」練兵，將由連迪路夫及利辛度馬天尼斯扼守中路，左閘勞基梳爾、巴西中場費特及卡斯米路又會復任正選，年輕翼鋒艾蘭加，聯同回勇的安東尼馬迪爾，在兩側輔助上仗被主帥滕哈格以「尊重」為由，不派出場的C朗攻堅，要贏波反彈綽綽有餘。C朗在上輪輕取舒列夫一戰擔正，並以一記12碼「埋齋」，取得今屆在紅魔第1球。
對手奧摩尼亞近期在國內聯賽回勇，錄得連捷，但在歐霸賽場先以0比3不敵舒列夫，上輪1比2敗走皇家蘇斯達，隊中最要留意是今夏由舒列夫轉會的巴西中場般奴蘇沙，連同上仗攻入皇蘇一球，已連續4仗建功。不過奧摩尼亞過去4鬥英格蘭球會全敗，看來主隊要搶分成功，仍是困難重重。
阿仙奴「小兵副選」上陣磨劍
至於上輪因英女王逝世、主場鬥燕豪芬須改期的阿仙奴，同晚迎戰近年在歐洲賽場奇兵、現排小組榜首的波杜基林特，不能掉以輕心。阿仙奴在歐霸出場陣容更年輕，新兵法比奧韋拉及上輪地標戰擔正即入波的巴西翼鋒馬昆奴斯必受重用，門將料由美國的馬特端納把關，富安健洋、洛賀丁及尼基迪亞將出場磨練狀態，部分主力則會收起留力周日鬥利物浦。
對手波杜基林特今屆在挪超幾可肯定衛冕失敗，但上屆在歐協聯戰至8強才受挫羅馬出局，今屆歐霸分組賽暫錄得1勝1和，包括鬥燕豪芬亦能不敗而回，挾近期不俗攻力，有力對兵工廠防線帶來一定衝擊。相關連結：(https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )