阿仙奴開局慢熱，到了30分鐘威廉沙列巴（William Saliba）領紅牌後，比賽勢頭完全轉向般尼茅夫一方。
加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在68分鐘浪費了一個絕佳的機會打開紀錄，這次失機相當致命，般尼茅夫未幾便入球。
及後基奧柯（Jakub Kiwior）的自殺式回傳，將球送給般尼茅夫前鋒艾雲尼臣（Evanilson），阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）犯規，般尼茅夫憑祖斯甸古華特射入12碼，擴大領先優勢。
奧迪加特沙卡未必趕及鬥薩克達
在我們看來，阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）在這場比賽中的排陣完全錯誤。阿迪達在這場作客賽事，派出三名防守中場，分別是湯馬士柏迪（Thomas Partey）、迪格蘭賴斯（Declan Rice）和米基爾馬連奴（Mikel Merino）。
米基爾馬連奴在這場比賽作為鋒線之後的10號位球員，但這名西班牙人在首次正選上陣表現一般，傳球準確率僅為68%，共有16次失誤。這名2024歐洲國家盃冠軍隊成員，未能發揮在國家隊的實力，我們認為他可能需要逐漸適應英超強度，才能更融入正選陣容。
阿迪達周三凌晨3時歐聯對陣薩克達（Shakhtar），需要更勇敢地排陣。無論布卡約沙卡（Bukayo Saka）是否能夠上場，我們都希望看到溫拿尼（Ethan Nwaneri）踢10號位，因為馬田奧迪加特（Martin Odegaard）因腳踝受傷缺陣。
溫拿尼需要上陣時間證明潛力
這名17歲的阿仙奴新星，今季聯賽中只獲得少量後備上場機會，但他的控球能力出色，傳球準確率約為94%。這名年輕球員速度快、盤球靈巧，亦有射門慾，表現吸引大眾目光。
雖然，溫拿尼目前還未有入球或助攻，但阿迪達對陣薩克達是最好的機會考驗這名年輕人。
溫拿尼在作客般尼茅夫的比賽出場14分鐘，達成100%的傳球成功率（8/8）。如果布卡約沙卡被認為不宜上場，史達寧（Raheem Sterling）應該在右翼鋒位置上正選。史達寧在沙列巴領紅牌後，被換走讓位給基奧柯，但他在出場的短時間內表現活躍，在對方禁區內有5次觸球——比其他任何阿仙奴球員都要多。
馬天尼利儘管錯失了大機會，但他比李安度杜沙特（Leandro Trossard），更合適出任正選左前鋒。杜沙特的回傳，連累沙列巴職業生涯首次領紅牌。
數據來源：Fotmob & Sofascore.com
作者：Football Today
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