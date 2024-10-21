及後基奧柯（Jakub Kiwior）的自殺式回傳，將球送給般尼茅夫前鋒艾雲尼臣（Evanilson），阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）犯規，般尼茅夫憑祖斯甸古華特射入12碼，擴大領先優勢。

加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在68分鐘浪費了一個絕佳的機會打開紀錄，這次失機相當致命，般尼茅夫未幾便入球。

阿仙奴開局慢熱，到了30分鐘威廉沙列巴（William Saliba）領紅牌後，比賽勢頭完全轉向般尼茅夫一方。

奧迪加特沙卡未必趕及鬥薩克達

在我們看來，阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）在這場比賽中的排陣完全錯誤。阿迪達在這場作客賽事，派出三名防守中場，分別是湯馬士柏迪（Thomas Partey）、迪格蘭賴斯（Declan Rice）和米基爾馬連奴（Mikel Merino）。

米基爾馬連奴在這場比賽作為鋒線之後的10號位球員，但這名西班牙人在首次正選上陣表現一般，傳球準確率僅為68%，共有16次失誤。這名2024歐洲國家盃冠軍隊成員，未能發揮在國家隊的實力，我們認為他可能需要逐漸適應英超強度，才能更融入正選陣容。

阿迪達周三凌晨3時歐聯對陣薩克達（Shakhtar），需要更勇敢地排陣。無論布卡約沙卡（Bukayo Saka）是否能夠上場，我們都希望看到溫拿尼（Ethan Nwaneri）踢10號位，因為馬田奧迪加特（Martin Odegaard）因腳踝受傷缺陣。