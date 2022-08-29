阿仙奴4連勝預兆英超封王？ 阿迪達：保持飢渴

開季4連勝，封王「吉兆」？！「兵工廠」阿仙奴在英超第4輪主場，靠中堅加比爾馬加希斯帶罪立功，2比1反勝富咸，跟上季季初3連敗相比，來個大逆轉外；原來兵工廠對上兩次在英超「開局4連勝」，分別是2003/04球季，結果該季封王，而翌季「開季4連勝」最終得亞軍。不過，完成第100次領阿仙奴出戰英超的主帥阿迪達，賽後謹慎回應這是一場馬拉松比賽。
賽前今季聯賽未敗的升班馬富咸，全場處下風，但戰至59分鐘，由腳風大順的塞爾維亞箭頭阿歷山大米祖域，禁區內搶去主隊中堅加比爾馬加希斯的腳下球，一擊即中領先；不過阿仙奴在5分鐘後便由隊長奧迪加特遠射省中敵衛入網扳平。直至85分鐘，主隊開出角球，一對中堅前柱接應衝門，而全場力挽狂瀾的富咸「倒戈」門將尼奴卻出迎打空手槌，造就馬加希斯近門射入，將功補過。主隊門將蘭斯達爾完場前亦兩救險球，助阿仙奴取得英超隊史第3次開季4連勝。
巴西中堅馬加希斯賽後談感受：「我失波後感到沮喪，但我的兄弟們不斷叫我振作，他們幫了我一個大忙。」對於入球後要等待VAR判定是否有人手球，他說：「我入波後球證話『手球』，我當時問神……我為球隊的表現及3分感到很高興，這是一場重要的戰鬥，但這就是英超。」阿迪達亦大讚馬加希斯：「這不是巧合(入球)，加比(Gabby)跟一年前比較，心態已改變。他的人生除了小女兒及家庭外，就是如何將穩定成為習慣，以及他有幾想成為世上其中最佳球員。」馬加希斯在球證吹完場笛後，隨即跪在地上雙手向天，狀似向上天禱告。
首100場英超僅比高普少一場勝仗
馬加希斯的絕殺球，亦成為波士阿迪達百場執教里程的最佳賀禮。根據統計，阿迪達頭50場英超僅取得75分，但最近50場則有100分；而且對比利物浦領隊高普頭100場執教英超的成績，阿迪達只少一場勝仗。不過阿迪達賽後表示：「我們本周還有兩仗，要好好恢復同準備，每一場英超都很高要求。」被問及是否準備挑戰英超錦標，他說：「不，這只是季初，很長、很長的馬拉松要走，球隊要繼續保持飢渴及謙卑。」阿仙奴將於周三迎戰阿士東維拉，之後周日作客曼聯。