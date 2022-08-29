阿仙奴4連勝預兆英超封王？ 阿迪達：保持飢渴

開季4連勝，封王「吉兆」？！「兵工廠」阿仙奴在英超第4輪主場，靠中堅加比爾馬加希斯帶罪立功，2比1反勝富咸，跟上季季初3連敗相比，來個大逆轉外；原來兵工廠對上兩次在英超「開局4連勝」，分別是2003/04球季，結果該季封王，而翌季「開季4連勝」最終得亞軍。不過，完成第100次領阿仙奴出戰英超的主帥阿迪達，賽後謹慎回應這是一場馬拉松比賽。

賽前今季聯賽未敗的升班馬富咸，全場處下風，但戰至59分鐘，由腳風大順的塞爾維亞箭頭阿歷山大米祖域，禁區內搶去主隊中堅加比爾馬加希斯的腳下球，一擊即中領先；不過阿仙奴在5分鐘後便由隊長奧迪加特遠射省中敵衛入網扳平。直至85分鐘，主隊開出角球，一對中堅前柱接應衝門，而全場力挽狂瀾的富咸「倒戈」門將尼奴卻出迎打空手槌，造就馬加希斯近門射入，將功補過。主隊門將蘭斯達爾完場前亦兩救險球，助阿仙奴取得英超隊史第3次開季4連勝。