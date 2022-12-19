阿根廷互射12碼勝法國 美斯終捧世界盃

美斯終於一嘗世界盃冠軍滋味，由他領軍的阿根廷，於決賽半場以2比0領先法國，但半場零射門的法國，下半場憑基利安麥巴比97秒內梅開二度追平，兩軍加時下半場，再由美斯與麥巴比各建一功，最終要互射12碼分勝負，法國射失兩輪，令美斯終於圓夢：高舉大力神盃，阿根廷亦能夠繼1986年後再次在世界盃稱霸，三奪世界盃。

阿根廷與法國上一次在2018年世界盃16強激戰，結果阿根廷以3比4落敗，而法國奪冠而回，今次終報一箭之仇。35歲的美斯迎來職業生涯的世界盃最終戰，第26場決賽周上陣成為美斯名下又一項紀錄，超越德國名宿馬圖斯成為世界盃「上陣王」。

法國半場零射門

阿根廷甫開賽較為主動，15分鐘已3次攻門，今仗擔正的迪馬利亞在左路頗為活躍，至21分鐘被法國的奧士文尼迪比利在禁區推跌輸12碼。美斯操刀，洛里斯捉錯路，阿根廷領先1比0。迪馬利亞再在35分鐘憑隊友的組織，左路第一時間射入，領先優勢擴大至2比0。法國雖然在41分鐘連換兩人嘗試變陣，但連同上半場補時7分鐘，依然錄得零射門。

麥巴比97秒梅開二度

阿根廷下半場繼續控制戰局，60分鐘迪馬利亞左路傳中，隊友12碼點漏過，皮球落到遠柱的美斯腳下，他被力逼下起右腳射中網側；迪馬利亞於64分鐘退下火線，他今場27次傳球26次成功，並創造了3次機會。當眾人以為法國大勢已去，卻在78分鐘出現轉機，奧達文迪禁區內侵犯高路梅安尼被判極刑，麥巴比主射12碼，追近至1比2。97秒後，他再射破馬天尼斯十指關，戲劇性為法國追平。詎料美斯在加時下半場，把握洛里斯擋出拿達路馬天尼斯的射門，右腳補射破網。然而法國在接近完場時再獲12碼，麥巴比再次將皮球送入網窩，法國第二度扳平，兩軍要以最殘酷的互射12碼分勝負。

阿根廷4射4中

互射12碼法國先射，麥巴比操刀中鵠，阿根廷由美斯射第一輪亦入網。法國的京士利高文射第二輪被馬天尼斯救出，第三輪曹亞文尼射出界；阿根廷兩輪均入。第四輪法國的高路梅安尼狂抽中間射入，但阿根廷之後亦射入，令阿根廷擊敗法國，第3次奪得世界盃。美斯五戰世界盃的成績是，8強、8強、亞軍、16強，以及終極一戰的冠軍。