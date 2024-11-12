阿根廷甲組球會換網紅落場參賽　對手沙士菲球員轟欠尊重

阿根廷甲組球會萊斯特，在周一（11日）對榜首球會沙士菲的聯賽派出一位「百萬網紅」上陣，雖然這位網紅沒有觸球，上陣僅1分多鐘被換出，不過已惹起對方球員的不滿。

在阿根廷聯賽排第9的萊斯特，在周一的聯賽對榜首的沙士菲，然而他們在比賽開始時，派出當地的一位著名網紅布哈謝洛（Ivan Buhajeruk）出場。這位網紅在YouTube有800萬追隨者，個人Instagram也有500萬追隨者，他兩個月前在贊助商的安排下加入萊斯特，並在上星期開始跟操。萊斯特的高層就指，有關行動是受球會的一間能量飲料的贊助商推動。