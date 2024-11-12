阿根廷甲組球會換網紅落場參賽　對手沙士菲球員轟欠尊重

阿根廷甲組球會萊斯特，在周一（11日）對榜首球會沙士菲的聯賽派出一位「百萬網紅」上陣，雖然這位網紅沒有觸球，上陣僅1分多鐘被換出，不過已惹起對方球員的不滿。
在阿根廷聯賽排第9的萊斯特，在周一的聯賽對榜首的沙士菲，然而他們在比賽開始時，派出當地的一位著名網紅布哈謝洛（Ivan Buhajeruk）出場。這位網紅在YouTube有800萬追隨者，個人Instagram也有500萬追隨者，他兩個月前在贊助商的安排下加入萊斯特，並在上星期開始跟操。萊斯特的高層就指，有關行動是受球會的一間能量飲料的贊助商推動。
然而不少球員對有關舉動甚為不滿。為沙士菲打開紀錄的前鋒巴爾安羅美路（Braian Romero）批評：「今日發生的事是對足球欠缺尊重，這給予社會以及一直努力的孩子錯誤的訊息。足球不是這樣的，是不斷的嘗試、失敗，然後再嘗試。」沙士菲該仗先開紀錄，但下半場就被萊斯特扳平。
萊斯特的隊長在賽後表示，有關決定來自球會的老闆，也是能量飲料贊助商的老闆決定。對於布哈謝洛的能力，萊斯特隊長的施利斯（Milton Celiz）指：「作為直播主來說，他是第一的。」而萊斯特的主帥法比安尼（Cristian Fabbiani）表示，在事前他也通知了對手有關的舉動：「我告訴過，因為合約原因會讓他上陣。這是因為球會很需要公眾關注。」而比賽最終沙士菲與萊斯特踢平1:1。
Youtuber é escalado como titular e joga apenas um minuto na liga argentina.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 11, 2024
O streamer Iván Buhajeruk (Spreen), com 17 milhões de seguidores nas redes sociais, entre YouTube e Twitch, estreou-se no principal escalão do futebol argentino, esta segunda-feira.
O jovem foi titular… pic.twitter.com/IPQNLUqJxS