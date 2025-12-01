阿積士主場球迷狂放煙花　荷甲對格羅寧根被迫腰斬

荷甲的阿積士在周日（11月30日）主場迎戰格羅寧根，卻因為球迷不斷在看台上燃燒煙花，令比賽最終被迫中斷。球會事後發聲明指責行為「離譜」，比賽將要在周二（2日）以閉門方式進行。

在這場荷甲聯賽中，比賽展開僅5分鐘就被球證要求雙方球員離開球場而中止。雖然阿積士方面在45分鐘後試圖讓比賽繼續，不過更多的煙花在之後發放，球證也最終腰斬比賽。阿積士事後發出官方聲明批評球迷行為：「阿積士認為今晚在球場內發生的事，絕對是令人憤慨。我們向所有受影響的人致以致誠歉意。觀眾及球員的安全受到威脅，是不可接受。”我們鄭重聲明，與這種不當行為劃清界限。球場內不應該燃放煙火。」