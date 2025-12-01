阿積士主場球迷狂放煙花　荷甲對格羅寧根被迫腰斬

荷甲的阿積士在周日（11月30日）主場迎戰格羅寧根，卻因為球迷不斷在看台上燃燒煙花，令比賽最終被迫中斷。球會事後發聲明指責行為「離譜」，比賽將要在周二（2日）以閉門方式進行。
在這場荷甲聯賽中，比賽展開僅5分鐘就被球證要求雙方球員離開球場而中止。雖然阿積士方面在45分鐘後試圖讓比賽繼續，不過更多的煙花在之後發放，球證也最終腰斬比賽。阿積士事後發出官方聲明批評球迷行為：「阿積士認為今晚在球場內發生的事，絕對是令人憤慨。我們向所有受影響的人致以致誠歉意。觀眾及球員的安全受到威脅，是不可接受。”我們鄭重聲明，與這種不當行為劃清界限。球場內不應該燃放煙火。」
阿積士表示在有關區域的球迷在入場前已進行檢查，並安排了搜查犬。而球會表明會從閉路電視片段尋找滋事的球迷並作出追究。球迷被發現違規，將有機會被罰款450歐元以及禁止入場18至60個月。而荷蘭足協亦發聲明表示「完全理解」大多數阿積士球迷及作客格羅寧根球迷的失望。阿積士與格羅寧根的比賽在2023年5月時也因為有球迷將煙花兩度投擲入場內而腰斬，而今年9月，阿積士在對飛燕諾的比賽同樣因為煙火被投入場內而中止，之後也需要閉門作賽。
#Ajax #ajagro pic.twitter.com/HdWmd3ZzNG— Alex Cruz (@AFCA69420) November 30, 2025