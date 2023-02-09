阿積士回勇 荷盃硬撼「守力王」川迪

易帥後重新振作的荷蘭班霸阿積士，香港時間周四深夜將要作客「守力王」川迪(10/02 01:45)，力爭打入荷蘭盃8強。

阿積士去年夏天由舒魯達代替投曼聯的滕哈格出任新帥，但球隊表現大跌；在上月下旬主場打和弱旅禾寧丹，累計荷甲7場不勝，錄得自1965年以來最差聯賽走勢後，終辭退舒魯達，並擢升荷乙阿積士青年軍主帥、名宿希汀加接任至季尾。後者上任後，球隊重拾霸氣，近兩仗作客全勝共入9球，聯賽重返三甲；不過今場盃賽對手，換上非常硬淨的前列分子川迪，相信是領軍經驗尚淺的希汀加一大考驗。

在希汀加麾下，34歲的隊長杜辛泰迪治推前任中鋒，已連續兩仗先開紀錄兼有助攻，今場仍會跟貝雲積及古達斯全力攻堅；至於上仗後備出場梅開二度的青年軍球員波比，或成一路奇兵。