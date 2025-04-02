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體育
2025-04-02 11:10:40

陳傑憲獲NHK專訪　高中赴日本求學鍛鍊「堅持到底」精神

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陳傑憲獲NHK專訪　高中赴日本求學鍛鍊「堅持到底」精神。（NHK X）

陳傑憲獲NHK專訪　高中赴日本求學鍛鍊「堅持到底」精神。（NHK X）

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在去年世界棒球12強賽帶領中華台北隊奪金的球星陳傑憲，昨獲日本傳媒《NHK》昨刊登專訪，高中曾赴日留學的陳傑憲說，他在日本學到「堅持到底的態度」，成為支持他的力量。

《日本放送協會》（NHK）報道，陳傑憲來自高雄，16歲在父親鼓勵下，前往日本岡山縣一間高中就讀。陳傑憲回憶剛到日本時，「甚至不認識日文五十音」，他非常想家，多次想回台灣，「每天都是一連串的挫折，不僅有技術障礙，溝通也很困難。」

陳傑憲高中到日本時，連日文五十音也不懂。（陳傑憲FB） 陳傑憲在日本學懂堅持到底的態度。（陳傑憲FB） 陳傑憲學習到在逆境中如何激勵自己。（陳傑憲FB）

態度不成熟 被教練鬧醒

報道指出，當時台灣青少年棒球並不重視「細緻的戰術」，棒球員很難適應日本要求的打法和思維，而他最難忘的經歷，發生在高一暑假一場練習賽，當時他被判定三振出局，非常不滿，而他當時的態度欠缺禮貌和謙遜，對球隊氣氛產生負面影響，遭教練痛斥。陳傑憲說，「起初我不明白自己為什麼會被罵…後來我才意識到，自己當時態度多麼不成熟。」

曾擔任他高中班主任、也是棒球隊顧問的川上聖史回憶，陳傑憲剛來時很「情緒化」，「一有不滿很快表現在臉上的傢伙」，但漸漸地，他變得對球隊越來越投入。

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陳傑憲︰如果當時放棄 就不會是今天的我

陳傑憲說，即使有成果，也要保持謙虛，學習在逆境中如何激勵自己，「如果當時放棄，說『我做不下去了』，回台灣，就不會是今天的我」，「有挫折，有失敗，但在日本學到的『堅持到底的態度』，一直支持著現在的我。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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