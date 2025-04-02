陳傑憲獲NHK專訪 高中赴日本求學鍛鍊「堅持到底」精神。（NHK X）

在去年世界棒球12強賽帶領中華台北隊奪金的球星陳傑憲，昨獲日本傳媒《NHK》昨刊登專訪，高中曾赴日留學的陳傑憲說，他在日本學到「堅持到底的態度」，成為支持他的力量。 《日本放送協會》（NHK）報道，陳傑憲來自高雄，16歲在父親鼓勵下，前往日本岡山縣一間高中就讀。陳傑憲回憶剛到日本時，「甚至不認識日文五十音」，他非常想家，多次想回台灣，「每天都是一連串的挫折，不僅有技術障礙，溝通也很困難。」

態度不成熟 被教練鬧醒 報道指出，當時台灣青少年棒球並不重視「細緻的戰術」，棒球員很難適應日本要求的打法和思維，而他最難忘的經歷，發生在高一暑假一場練習賽，當時他被判定三振出局，非常不滿，而他當時的態度欠缺禮貌和謙遜，對球隊氣氛產生負面影響，遭教練痛斥。陳傑憲說，「起初我不明白自己為什麼會被罵…後來我才意識到，自己當時態度多麼不成熟。」 曾擔任他高中班主任、也是棒球隊顧問的川上聖史回憶，陳傑憲剛來時很「情緒化」，「一有不滿很快表現在臉上的傢伙」，但漸漸地，他變得對球隊越來越投入。

『やればできる』



2024年 野球の国際大会「プレミア12」で日本を破って優勝した台湾代表



キャプテンとして活躍した陳傑憲選手は かつて日本の高校で野球を学びました



いまでも心に深く刻まれているのは 高校で学んだこの言葉ですhttps://t.co/TELQB54HFe — NHKニュース (@nhk_news) March 31, 2025