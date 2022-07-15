隊長哈利馬古尼復出 曼聯全軍再博「勝利」

首場熱身賽大勝利物浦的曼聯，今天香港時間黃昏(18:05)將作客澳洲墨爾本勝利，新帥「坦克」坦哈格在賽前記招透露，球隊可全軍出擊，包括中堅隊長哈利馬古尼將會復出；而一同出席記招的英格蘭前鋒拉舒福特表示，「紅魔」在新帥調教下，比之前fit得多。

曼聯在季前熱身賽首站，於泰國曼谷4比0大勝利物浦，之後轉飛澳洲繼續出戰3場，坦哈格說：「雖是季前賽，但在足球場上便要求勝，這是重要的。當然另一重要目標是建立球隊。」當被問及球隊現時是否接近夫添，他補充說：「我隊？我們可全軍出擊，強大陣容相信會令球迷感到高興。」

談及今場對手墨爾本勝利，「坦克」說：「對手的比賽水平很好，上屆在澳職常規賽排第二，有強大陣容及一位熟悉頂級足球的教練，己隊期待今戰，將會是很好的考驗。」曼聯上仗大炒利物浦派出22名球員上陣，而「坦克」賽後表示已復操的中堅哈利馬古尼，可候命踢半場；但不欲再多談基斯坦奴朗拿度(C朗)，只表示球會已發表聲明，事情沒有變化。