隊長哈利馬古尼復出 曼聯全軍再博「勝利」

首場熱身賽大勝利物浦的曼聯，今天香港時間黃昏(18:05)將作客澳洲墨爾本勝利，新帥「坦克」坦哈格在賽前記招透露，球隊可全軍出擊，包括中堅隊長哈利馬古尼將會復出；而一同出席記招的英格蘭前鋒拉舒福特表示，「紅魔」在新帥調教下，比之前fit得多。
曼聯在季前熱身賽首站，於泰國曼谷4比0大勝利物浦，之後轉飛澳洲繼續出戰3場，坦哈格說：「雖是季前賽，但在足球場上便要求勝，這是重要的。當然另一重要目標是建立球隊。」當被問及球隊現時是否接近夫添，他補充說：「我隊？我們可全軍出擊，強大陣容相信會令球迷感到高興。」
談及今場對手墨爾本勝利，「坦克」說：「對手的比賽水平很好，上屆在澳職常規賽排第二，有強大陣容及一位熟悉頂級足球的教練，己隊期待今戰，將會是很好的考驗。」曼聯上仗大炒利物浦派出22名球員上陣，而「坦克」賽後表示已復操的中堅哈利馬古尼，可候命踢半場；但不欲再多談基斯坦奴朗拿度(C朗)，只表示球會已發表聲明，事情沒有變化。
福仔：期待一個全新的開始
至於一同出席記招的前鋒拉舒福特表示自己季前感覺良好：「這是我踢曼聯後，第一次可以在開操首天起跟大軍練習，季後4星期的休息令我身心得到回復，我期待一個全新的開始。經過兩個多星期操練，己隊球員比上屆fit得多。」
24歲的拉舒福特上屆在前帥蘇斯克查任教時，因接受肩部手術缺席季初操練及比賽，直至去年10月中旬復出後表現一直低迷，全季只入5球。
至於墨爾本勝利去年4月起由曾在英超水晶宮効力多年及短暫任助教的普波域掌帥印，球隊季前積極擴軍，已簽入7位新球員，包括在2007至2015年曾効力曼聯的葡萄牙球星拿尼上周加盟，今場有機會倒戈鬥紅魔。
利物浦鬥水晶宮
另外上仗吞紅魔4蛋的利物浦，今晚則在新加坡國家體育場，鬥另一英超球會水晶宮(開賽時間20:35)。高普上仗全場用了32場球員落場，給予每人大約30分鐘的比賽時間，今場料會給予部分主力更多出場時間。對手水晶宮疑因部分主力拒「打針」關係，只有10位一隊成員出戰今站及澳洲之旅，包括星級球員韋費特沙夏等要缺陣，留在英國操練。