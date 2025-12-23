雞公嶺行山路線｜元朗零死角日落靚景 難度不可輕視

雞公嶺是香港元朗著名日落行山路線，由360度無障礙的山脊望向南生圍漁塘，映照出夕陽之美。秋冬時芒草在山頂盛放，更是另一道打卡點。不過全程都是天然山徑，上落斜度高加上無樹蔭，體力消耗比一般山峰高。2022年7月曾有人於雞公嶺中暑死亡，登山前要考慮天氣。文︰山全部都係山
雞公嶺零補給、廁所
雞公嶺沒有任何補給點，出發前要準備一切。橋頭站下車向車尾「歡迎蒞臨元朗」方向行，小心過馬路後落左轉樓梯過大水管。登上扶手樓梯。於高位沿右面小徑為登雞公嶺的入口，也是全程最後一個樹蔭位。入口隱蔽，宜查看離線地圖定位。
初段草叢高更設疑似戰壕，必須留意路況，避免踏中坑。約5分鐘後右面開揚位是蕉徑，路況開始清楚，一路向雞公嶺方向就不會迷路。一直上斜維持近兩小時，對小腿負荷不少，以行山杖輔助是好主意。就算秋天登雞公嶺也汗流浹背，初段不宜太快。
打卡景點1︰360度無敵風景
迎着太陽登上全程最高點585米的羅天頂後，不用太久抵大羅天，可在石陣旁迎著涼風看360度開揚景色，由大帽山、錦上路平原至深圳也全無阻隔，就算人氣高企也很容易找到打卡位，不用排隊。山頂一帶有芒草，秋冬天自然變成金黃色山脊，初秋至春天自有不同景色，值得一行再行。大羅天為雞公嶺東峰，雞公嶺與大刀屻、大帽山連走合稱「三大連走」，約25公里的路線非等閒之輩可觸及。
打卡景點2︰日落南生圍
元朗雞公嶺為欣賞日落的行山路線，除了芒草外，南生圍一帶漁塘井然有序，配合無阻隔日落夕陽，打卡效果更見出色。由大羅天至雞公山不太困難，下山才是最辛苦部份。體力下降加上斜坡的沙石極多，數十米要步步為營甚至扶住石，少行浮沙碎石路的人或感到驚心動魄，建議克服到釣魚翁之類路線才來雞公嶺。
帶齊裝備賞日落
幸好手腳並用的距離不多，電視發射塔前設木級，水土流失不太好行。邊下山邊欣賞南生圍一帶的日落。逢吉鄉路右轉行半分鐘到小巴站，回到元朗市中心作結。雞公嶺路線明確不會迷路。最大問題是天氣，在涼快的秋冬登山較明智。若到雞公嶺賞日落，應帶備保暖衣物及電筒或頭燈。
|
雞公嶺日落行山路線
|
路線
|
橋頭>羅天頂>大羅天>雞公山>逢吉鄉
|
起步交通
|
77K巴士，上水廣場上車，橋頭站落
|
終點交通
|
603號小巴-逢吉鄉上車往元朗
|
補給
|
-
|
廁所：菠蘿壩/城門水塘燒烤區
|
距離：約6.5公里
|
需時：3.5-4.5小時
|
體力：3.5/5
|
技術：4/5
|
景色︰5/5