雞公嶺行山路線｜元朗零死角日落靚景 難度不可輕視

雞公嶺景色一流，是睇日落及芒草的好地方，但登山難度亦高。

雞公嶺零補給、廁所

雞公嶺沒有任何補給點，出發前要準備一切。橋頭站下車向車尾「歡迎蒞臨元朗」方向行，小心過馬路後落左轉樓梯過大水管。登上扶手樓梯。於高位沿右面小徑為登雞公嶺的入口，也是全程最後一個樹蔭位。入口隱蔽，宜查看離線地圖定位。

初段草叢高更設疑似戰壕，必須留意路況，避免踏中坑。約5分鐘後右面開揚位是蕉徑，路況開始清楚，一路向雞公嶺方向就不會迷路。一直上斜維持近兩小時，對小腿負荷不少，以行山杖輔助是好主意。就算秋天登雞公嶺也汗流浹背，初段不宜太快。

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️