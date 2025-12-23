熱門搜尋:
2025-12-23 16:20:00

雞公嶺行山路線｜元朗零死角日落靚景 難度不可輕視

雞公嶺日落行山路線

雞公嶺景色一流，是睇日落及芒草的好地方，但登山難度亦高。

雞公嶺是香港元朗著名日落行山路線，由360度無障礙的山脊望向南生圍漁塘，映照出夕陽之美。秋冬時芒草在山頂盛放，更是另一道打卡點。不過全程都是天然山徑，上落斜度高加上無樹蔭，體力消耗比一般山峰高。2022年7月曾有人於雞公嶺中暑死亡，登山前要考慮天氣。文︰山全部都係山

雞公嶺零補給、廁所

雞公嶺沒有任何補給點，出發前要準備一切。橋頭站下車向車尾「歡迎蒞臨元朗」方向行，小心過馬路後落左轉樓梯過大水管。登上扶手樓梯。於高位沿右面小徑為登雞公嶺的入口，也是全程最後一個樹蔭位。入口隱蔽，宜查看離線地圖定位。

初段草叢高更設疑似戰壕，必須留意路況，避免踏中坑。約5分鐘後右面開揚位是蕉徑，路況開始清楚，一路向雞公嶺方向就不會迷路。一直上斜維持近兩小時，對小腿負荷不少，以行山杖輔助是好主意。就算秋天登雞公嶺也汗流浹背，初段不宜太快。

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

打卡景點1︰360度無敵風景

迎着太陽登上全程最高點585米的羅天頂後，不用太久抵大羅天，可在石陣旁迎著涼風看360度開揚景色，由大帽山、錦上路平原至深圳也全無阻隔，就算人氣高企也很容易找到打卡位，不用排隊。山頂一帶有芒草，秋冬天自然變成金黃色山脊，初秋至春天自有不同景色，值得一行再行。大羅天為雞公嶺東峰，雞公嶺與大刀屻、大帽山連走合稱「三大連走」，約25公里的路線非等閒之輩可觸及。

打卡景點2︰日落南生圍

元朗雞公嶺為欣賞日落的行山路線，除了芒草外，南生圍一帶漁塘井然有序，配合無阻隔日落夕陽，打卡效果更見出色。由大羅天至雞公山不太困難，下山才是最辛苦部份。體力下降加上斜坡的沙石極多，數十米要步步為營甚至扶住石，少行浮沙碎石路的人或感到驚心動魄，建議克服到釣魚翁之類路線才來雞公嶺。

帶齊裝備賞日落

幸好手腳並用的距離不多，電視發射塔前設木級，水土流失不太好行。邊下山邊欣賞南生圍一帶的日落。逢吉鄉路右轉行半分鐘到小巴站，回到元朗市中心作結。雞公嶺路線明確不會迷路。最大問題是天氣，在涼快的秋冬登山較明智。若到雞公嶺賞日落，應帶備保暖衣物及電筒或頭燈。

雞公嶺日落行山路線

路線

橋頭>羅天頂>大羅天>雞公山>逢吉鄉

起步交通

77K巴士，上水廣場上車，橋頭站落

終點交通

603號小巴-逢吉鄉上車往元朗

補給

-

廁所：菠蘿壩/城門水塘燒烤區

距離：約6.5公里

需時：3.5-4.5小時

體力：3.5/5

技術：4/5

景色︰5/5

