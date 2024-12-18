雲尼斯奧斯獲國際足協年度最佳獎項　安察洛堤獲最佳教練皇家馬德里齊出席

早前因為雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）失落金球獎，令皇家馬德里全隊杯葛拒絕出席頒獎禮，而在周二（17日）於卡塔爾多哈舉行的國際足協（FIFA）年度頒獎禮，雲尼斯奧斯終於獲得年度最佳男子球員的獎項，同時皇馬的領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）也獲得年度最佳男子教練，令皇馬今次終於派員出席。
雲尼斯奧斯在早前舉行的金球獎，敗給曼城的洛迪卡斯簡迪（Rodri）失落金球獎，皇馬在頒獎禮前就批獎項的不公平，而拒絕出席頒獎禮引起了爭議。不過在今次FIFA的頒獎禮，他擊敗了洛迪成為了年度最佳球員，他在頒獎禮表示：「當我還赤腳在聖貢薩洛的街頭踢波時，這看來還是不可弋，然而現在我在這裡了。」
國際足協年度獎項在2016年才開始設立及舉行，對上兩屆的最佳男子球員都由美斯（Lionel Messi）獲得，今年雲尼斯奧斯以5分之差擊敗洛迪獲得這個獎項，也是首位獲得這獎項的巴西球員。獎項以去年8月至今年8月的表現計算，並由全球的球迷、各國1位傳媒代表、國家隊的隊長及領隊選出，4個界別各佔25%。雲尼斯奧斯與去年的美斯同樣取得48分，而洛迪就只有43分。皇馬由於會在卡塔爾出席洲際盃的比賽，故球隊也身處舉行頒獎禮的多哈。而皇馬主帥的安察洛堤，也擊敗了利華古遜的沙比阿朗素（Xabi Alonso）及曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）首度當選最佳教練。
加拿祖獲年度金球
另外，曼聯的加拿祖（Argentine Garnacho）憑着對愛華頓的倒掛金球，獲選普斯卡斯獎。另外在年度最佳男子陣容皇馬有5人入選，而曼城也有3人。
國際足協年度最佳11人
門將：達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez，阿根廷、阿士東維拉）
後衛：魯賓戴亞斯（Ruben Dias，葡萄牙、曼城）、威廉沙列巴（William Saliba，法國、阿仙奴）、丹尼爾卡華積（Dani Carvajal，西班牙、皇家馬德里）、魯迪格（Antonio Rudiger，德國、皇家馬德里）
中場：祖迪比寧咸（Jude Bellingham，英格蘭、皇家馬德里）、卻奧斯（Toni Kroos，德國、皇家馬德里）、洛迪卡斯簡迪（Rodri，西班牙、曼城）
前鋒：艾寧夏蘭特（Erling Haaland，挪威、曼城）、耶馬爾（Lamine Yamal，西班牙、巴塞隆拿）雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior，巴西、皇家馬德里）
其餘獎項得主：
最佳男子門將：達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez，阿根廷、阿士東維拉）
最佳女子球員：邦瑪迪（Aitana Bonmati，西班牙、巴塞隆拿）
最佳女子教練：希絲（Emma Hayes，車路士／美國女足）
最佳女子門將：艾莉沙尼荷（Alyssa Naeher，美國、芝加哥紅星）