雲尼斯奧斯獲國際足協年度最佳獎項　安察洛堤獲最佳教練皇家馬德里齊出席

早前因為雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）失落金球獎，令皇家馬德里全隊杯葛拒絕出席頒獎禮，而在周二（17日）於卡塔爾多哈舉行的國際足協（FIFA）年度頒獎禮，雲尼斯奧斯終於獲得年度最佳男子球員的獎項，同時皇馬的領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）也獲得年度最佳男子教練，令皇馬今次終於派員出席。

雲尼斯奧斯在早前舉行的金球獎，敗給曼城的洛迪卡斯簡迪（Rodri）失落金球獎，皇馬在頒獎禮前就批獎項的不公平，而拒絕出席頒獎禮引起了爭議。不過在今次FIFA的頒獎禮，他擊敗了洛迪成為了年度最佳球員，他在頒獎禮表示：「當我還赤腳在聖貢薩洛的街頭踢波時，這看來還是不可弋，然而現在我在這裡了。」