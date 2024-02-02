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體育
2024-02-02 10:30:00

電競版亞洲盃｜港隊開賽前3小時接足總通知退賽 貝鈞奇：為免引起不必要爭議

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代表港隊出戰AFC eAsian Cup 2023的兩名電競選手Jason Liem、Kalok Choi及教練Jay Wong。

代表港隊出戰AFC eAsian Cup 2023的兩名電競選手Jason Liem、Kalok Choi及教練Jay Wong。(足總FB圖片)

電競版亞洲盃(AFC eAsian Cup 2023)在卡塔爾開鑼，由於相關遊戲程式未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，港隊最終在比賽前3小時接獲足總通知需要退賽，兩名選手連同教練和領隊，一行4人隨即啟程返港。足總會長貝鈞奇表示，電競隊在比賽現場的螢幕，發現展示隊名只寫有「香港」，而不是「中國香港」，足總考慮到問題比較敏感及有需要正視，形容退賽是為免引起不必要的爭議。

貝鈞奇指周日表演賽宣傳品印Hong Kong Team無問題

貝鈞奇指，主辦方解釋因為技術問題未能在賽前及時更正，曾提出以掩眼法補救。貝鈞奇又稱，退賽是目前唯一辦法。被問到國際邁阿密(Inter Miami)本周日將在香港大球場跟港隊踢表演賽，部分宣傳品印上「Hong Kong Team」有否問題？貝鈞奇指沒有問題，因為性質上屬表演賽，而非正規國際賽事。

足總宣布港隊退出電競版亞洲盃　遊戲未能正確顯示「Hong Kong, China」隊名

足總宣布港隊退出電競版亞洲盃　遊戲未能正確顯示「Hong Kong, China」隊名

遊戲隊名欠「China」

足總昨晚表示，退出AFC eAsian Cup 2023。足總指，於1月29日發現AFC eAsian Cup 2023採用的Konami’s eFootball™ 2024遊戲程式，未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，經連日與主辦方交涉仍未能妥善解決。足總因此按中國香港體育協會暨奧林匹克委員會的指引和建議，通知亞洲足協退出AFC eAsian Cup 2023的決定。

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