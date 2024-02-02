電競退賽｜開賽前3小時接足總通知退賽　香港足球隊球衣仍未換「中國香港」隊徽（更新）

電競亞洲盃（AFC eAsian Cup 2023）在卡塔爾開鑼，由於相關遊戲程式未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，港隊最終在比賽前3小時接獲足總通知需要退賽，兩名選手連同教練和領隊，一行4人隨即啟程返港。足總會長貝鈞奇表示，電競隊在比賽現場的螢幕，發現展示隊名只寫有「香港」，而不是「中國香港」，足總考慮到問題比較敏感及有需要正視，形容退賽是為免引起不必要的爭議。不過從香港足球隊在亞洲盃以至近日的省港盃及女子省港盃，其實都仍採用舊款，沒有「中國」二字包含在內的球衣，令人質疑是否「嚴人寬己」。

貝鈞奇指周日表演賽宣傳品印Hong Kong Team無問題

貝鈞奇指，主辦方解釋因為技術問題未能在賽前及時更正，曾提出以掩眼法補救。貝鈞奇又稱，退賽是目前唯一辦法。被問到國際邁阿密(Inter Miami)本周日將在香港大球場跟港隊踢表演賽，部分宣傳品印上「Hong Kong Team」有否問題？貝鈞奇指沒有問題，因為性質上屬表演賽，而非正規國際賽事。