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體育
2024-02-02 12:58:00

電競退賽｜開賽前3小時接足總通知退賽　香港足球隊球衣仍未換「中國香港」隊徽（更新）

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在省港盃時港隊球衣仍沒有「中國」字樣。(AM730製圖)

在省港盃時港隊球衣仍沒有「中國」字樣。(AM730製圖)

電競亞洲盃（AFC eAsian Cup 2023）在卡塔爾開鑼，由於相關遊戲程式未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，港隊最終在比賽前3小時接獲足總通知需要退賽，兩名選手連同教練和領隊，一行4人隨即啟程返港。足總會長貝鈞奇表示，電競隊在比賽現場的螢幕，發現展示隊名只寫有「香港」，而不是「中國香港」，足總考慮到問題比較敏感及有需要正視，形容退賽是為免引起不必要的爭議。不過從香港足球隊在亞洲盃以至近日的省港盃及女子省港盃，其實都仍採用舊款，沒有「中國」二字包含在內的球衣，令人質疑是否「嚴人寬己」。

貝鈞奇指周日表演賽宣傳品印Hong Kong Team無問題

貝鈞奇指，主辦方解釋因為技術問題未能在賽前及時更正，曾提出以掩眼法補救。貝鈞奇又稱，退賽是目前唯一辦法。被問到國際邁阿密(Inter Miami)本周日將在香港大球場跟港隊踢表演賽，部分宣傳品印上「Hong Kong Team」有否問題？貝鈞奇指沒有問題，因為性質上屬表演賽，而非正規國際賽事。

足總宣布港隊退出電競版亞洲盃　遊戲未能正確顯示「Hong Kong, China」隊名

足總宣布港隊退出電競版亞洲盃　遊戲未能正確顯示「Hong Kong, China」隊名

遊戲隊名欠「China」

足總昨晚表示，退出AFC eAsian Cup 2023。足總指，於1月29日發現AFC eAsian Cup 2023採用的Konami’s eFootball™ 2024遊戲程式，未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，經連日與主辦方交涉仍未能妥善解決。足總因此按中國香港體育協會暨奧林匹克委員會的指引和建議，通知亞洲足協退出AFC eAsian Cup 2023的決定。

根據足總網頁顯示，港隊隊徽內應包含中國二字。(足總網頁截圖) 在亞洲盃時香港隊球衣都是沒有「中國」字樣。(路透社) 在亞洲盃時香港隊球衣都是沒有「中國」字樣。(路透社) 在亞洲盃時香港隊球衣都是沒有「中國」字樣。(路透社) 在省港盃的比賽，香港隊球衣都是沒有「中國」字樣。(香港足總圖片) 香港隊職員服裝仍是沒有「中國」字樣。(路透社) 香港女隊球衣亦沿用舊款缺「中國」未樣球衣。(香港足總圖片)

港隊球衣仍沒有「中國」

不過翻查香港足球隊在亞洲盃的相片，港隊在比賽期間的球衣以及職員的衣飾，都仍然採用着沒有「中國」二字，只有「香港」徽章的球衣，而且直至到周二（1月31日）舉行的省港盃首回合，以及昨日（2月1日）舉行的女子省港盃，香港隊都也是用舊式徽章的球衣。據了解足總指是因為供應商未及提供新徽章樣式球衣，但是有關行為難免令人有「嚴人寬己」的質疑。

本報已就事件向遊戲生產商Konami作出查詢，不過暫時未有回應。

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