青山行山路線｜香港三尖之中最高 訪《龍爭虎鬥》場景 登頂覽屯門景

青山與蚺蛇尖、釣魚翁同為「香港三尖」之列，當中青山海拔最高達583米。登上青山最簡易的方法是由興才街起步，登上青山發射站飽覽屯門景和對面的九逕山，再原路折返。無限天梯需要腳骨力，勝在可順道參觀李小龍曾到訪拍戲的青山禪院，回味《龍爭虎鬥》想當年。文︰山全部都係山

若屯門西鐵站A出口出發，沿杯渡路向西，轉入青雲路再經興才街，開始上斜之路，抬頭一望可見青山發射站。小心過馬路左轉沿楊青路，進入青山寺徑。由尸羅精舍起，斜路幅度大增，資料顯示約2公里內海拔爬升近500米，並不算小兒科。 景點1︰ 金文泰親書香海名山 經過曉巒及至和壇後，穿過香海名山牌樓，又到歷史時間。為紀念第17任港督金文泰（Sir Cecil Clementi）兩度曾青山，這名對漢學研究甚深的英國人親書香海名山4個字，至於回頭是岸則為鐵禪法師題。金督馳馬徑及金夫人馳馬徑是為他們騎馬行過的路命名。

景點2︰ 李小龍《龍爭虎鬥》場景 青山又名普渡山、杯渡山、據《粵大記 ‧ 廣東沿海圖》，聖山即今日青山。相傳杯渡禪師曾在青山修道，後來其徒弟建成青山禪院，為香港三大古剎，達過千年歷史。青山禪院多番重建，一度被道教徒接手，至1921年才由佛教徒接管。三尊佛過百年歷史，牌坊回頭是岸更是登青山之路。青山禪院為香港一級歷史建築，電影《龍爭虎鬥》中，李小龍（Bruce Lee）與喬宏對話場景就在青山禪院。位於院內的李小龍事蹟徑設資料牌介紹，李小龍迷不妨一看。 分叉路往黃色欄杆方向，經青山亭的左面續上。及後叉路設銀色青山徑路牌，選右面，坡度開始增加。樓梯旁的告示牌指青山艱險難行，天氣惡劣時切勿嘗試，相信是指近青山山頂一段。轉了幾個彎大約到達海拔300米左右，在相對平緩的位置可衫見屯門市全景，以及屯門避風塘、香港新國際機場、大嶼山北部。

景點3︰看屯門市景青山腹地 後分叉路取左道沿綠色欄杆，近山頂位置石級愈來愈大而且有大有細，略較獅子山山頂困難，考驗體能。 及後一段被樹叢及岩石包圍，無甚景觀可收起相機電話專心行山。幾經努力，終於到掛韓陵片石亭，柱身寫上韓愈五言律詩。韓陵片石亭向發射站上行，轉左可到達青山的三角測量站。秋冬時青山山頂一樣有不少芒草，不過風力猛烈，定要帶備保暖衣物。