非一般西倫敦打吡 富咸撲擊哀兵車路士

英超本周末頭場即演矚目之戰，由升班馬富咸迎戰車路士，合演西倫敦打吡(10/09 19:30)！富咸開季表現不俗，近期再補入不少新兵，加上王牌前鋒米祖域當勇，碰巧歐聯輸波後怒炒名帥杜曹的車路士，主隊或有機可乘。
富咸的「入球機器」阿歷山大米祖域，上屆在英冠瘋入43球，今屆返英超繼續神勇，6戰入6球，難怪是8月份英超最佳球員熱門人選。球隊是開季英超最強升班馬，勝和負各2得8分，包括兩戰作客倫敦勁敵，分別1比2受挫阿仙奴及熱刺，但表現收貨；如今面對正值內亂的車路士，以塞爾維亞箭頭米祖域的出色把握力及高空轟炸，勢令今屆常輸死球的藍戰士頭痛。力爭上游的富咸，在轉會窗關閉前一口氣引入了丹尼爾占士、韋利安、雲尼斯奧斯及古沙華4名新兵，戰力升級；其中雲尼斯奧斯曾効力熱刺，其高大的身形正好作為最佳後補箭頭，而由巴黎聖日耳門借用的法國左閘古沙華，今場更有機會馬上擔正，明晚在小屋球場鬥車路士，不無搶分機會。
樸達接掌帥印
相反，車路士今夏花掉逾2.5億英鎊擴軍，成為史上單一轉會窗最闊綽球會，但表現全無霸氣，近5戰3敗，包括剛在歐聯敗走薩格勒布戴拿模，令曾助球會捧走歐聯的德籍領隊杜曹，在美國班主保希利接掌100天後被解僱，至昨日公布由大熱候選者、白禮頓的樸達(Graham Potter)接掌帥印。陣容上，新鋒奧巴美揚上仗歐聯「處子」擔正，表現乏善足陳，今場或以英超已入3球的史達寧，夥拍夏維斯攻堅，但最令人擔心仍是新防線不斷轉換人未經磨合，在窄場鬥富咸，恐亂上加亂。
敗兵利物浦振作鬥狼隊
另外，同晚另一好戲碼，是歐聯大敗拿玻里、防線連番「自殺」的利物浦，面對剛有「野獸」中鋒迪亞高哥斯達獲發工作證可加盟的狼隊(10/09 22:00)。上仗失準的紅軍中堅祖高美斯將會退居後備，而新中鋒達雲紐尼斯亦會重返正選陣容，面對攻力疲弱不堪的狼隊，利物浦要在晏菲路重新振作，正如主帥高普所言，狼隊可能以為這是對紅軍的好時機，但他認為這是紅軍作反應的時候。