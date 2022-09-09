非一般西倫敦打吡 富咸撲擊哀兵車路士

英超本周末頭場即演矚目之戰，由升班馬富咸迎戰車路士，合演西倫敦打吡(10/09 19:30)！富咸開季表現不俗，近期再補入不少新兵，加上王牌前鋒米祖域當勇，碰巧歐聯輸波後怒炒名帥杜曹的車路士，主隊或有機可乘。

富咸的「入球機器」阿歷山大米祖域，上屆在英冠瘋入43球，今屆返英超繼續神勇，6戰入6球，難怪是8月份英超最佳球員熱門人選。球隊是開季英超最強升班馬，勝和負各2得8分，包括兩戰作客倫敦勁敵，分別1比2受挫阿仙奴及熱刺，但表現收貨；如今面對正值內亂的車路士，以塞爾維亞箭頭米祖域的出色把握力及高空轟炸，勢令今屆常輸死球的藍戰士頭痛。力爭上游的富咸，在轉會窗關閉前一口氣引入了丹尼爾占士、韋利安、雲尼斯奧斯及古沙華4名新兵，戰力升級；其中雲尼斯奧斯曾効力熱刺，其高大的身形正好作為最佳後補箭頭，而由巴黎聖日耳門借用的法國左閘古沙華，今場更有機會馬上擔正，明晚在小屋球場鬥車路士，不無搶分機會。