非國盃延期2024年舉行

非洲足協會長Patrice Motsepe在周日(3日)表示，原定明年在科特迪瓦舉行的非洲國家盃，會延期至2024年舉行，原因是2023年的夏天科特迪瓦將是雨季而且雨量非常高。

Patrice Motsepe周日在摩洛哥表示：「我們不能承受這個風險」，而這令到有關賽事將再度安排在1至2月的時間舉行。非洲足協在2017年曾表示，會將非國盃的賽期由原來傳統的1至2月改到6至7月，以避免與歐洲賽程重疊，令歐洲球會有可能拒絕放人。Patrice Motsepe就解釋：「1月是不理想的時間，因為歐洲球會的考慮，但這是我們唯一的選擇。」而這將會是2017年有關決定之後，連續兩屆的非國盃改回在1至2月舉行。

非洲超級聯賽料明年展開

另外，由國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在2019年建議成立的非洲超級聯賽，Patrice Motsepe就透露賽事計劃在2023年的8月展開。有關賽事會包括24支非洲球會參賽，總獎金將達到1億美元，而冠軍球隊將會取得逾1,000萬美元。Patrice Motsepe又表示，有企業對於這個賽事感到興趣，並願意提供贊助，他表示：「關鍵的因素是一些巨大的投資者及潛在的贊助商，對賽事有不尋常的興趣。」