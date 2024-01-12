非國盃｜岡比亞國家隊陷九宵驚魂　主帥指全隊差點死在空中

亞洲盃在今日（12日）開鑼，鄰近的非洲亦準備展開非洲國家盃的賽事。其中，岡比亞國家隊原定在周三（10日）飛往主辦的科特迪瓦準備賽事，然而在飛機起飛不久就發生事故，岡比亞主帥的聖菲特（Tom Saintfiet）估計是出現缺氧，部份人陷入睡眠狀態，機長隨即決定回航，令全機最終安全返回機場。

岡比亞全隊在周三從首都班竹，乘坐科特迪瓦航空的飛機，前赴該個西非國家準備參賽。不過飛機在起飛約數分鐘已經出現事故，聖菲特受訪時就表示：「地勤在起飛前告訴我們，飛機的空調系統出現問題，不過會在我們起飛前修理好。」不過他說：「在幾分鐘後，飛機開始很熱。我們所有人都覺得很睏，因為我們開始缺氧，部份球員起不了身。機長之後告之我們要回航。」