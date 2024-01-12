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體育
2024-01-12 12:31:18

非國盃｜岡比亞國家隊陷九宵驚魂　主帥指全隊差點死在空中

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岡比亞國家隊在出發科特迪瓦期間，航機發生事故。(路透社)

岡比亞國家隊在出發科特迪瓦期間，航機發生事故。(路透社)

亞洲盃在今日（12日）開鑼，鄰近的非洲亦準備展開非洲國家盃的賽事。其中，岡比亞國家隊原定在周三（10日）飛往主辦的科特迪瓦準備賽事，然而在飛機起飛不久就發生事故，岡比亞主帥的聖菲特（Tom Saintfiet）估計是出現缺氧，部份人陷入睡眠狀態，機長隨即決定回航，令全機最終安全返回機場。

岡比亞全隊在周三從首都班竹，乘坐科特迪瓦航空的飛機，前赴該個西非國家準備參賽。不過飛機在起飛約數分鐘已經出現事故，聖菲特受訪時就表示：「地勤在起飛前告訴我們，飛機的空調系統出現問題，不過會在我們起飛前修理好。」不過他說：「在幾分鐘後，飛機開始很熱。我們所有人都覺得很睏，因為我們開始缺氧，部份球員起不了身。機長之後告之我們要回航。」

岡比亞的球員早前在登機出發。(X) 岡比亞的球員早前在登機出發。(X)

聖菲特指：「大家都出現頭痛，而如果再飛多大約30分鐘，全隊人都會死。很奇怪是氧氣罩沒有掉出來，這幸好機長認清這是生死攸關的狀況並決定回航。然而我們仍然很震驚。」雖然聖菲特指，乘客可能會出現一氧化碳中毒，不過岡比亞足協會長就認為這並沒有證據：「我從沒有感覺到，這沒得到臨床、科學以及醫學的證實。」

晉級決賽周遇大地震

科特迪瓦航空其實是今屆非國盃的指定航空公司，該公司就事件發聲明，指機組人員因為機內氣壓問題而決定回航。航空公司又指，飛機的問題可以由當地的維修人員修復，不過由於機組人員工作時數問題，航班最終被迫取消。

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岡比亞在晉級過程可說是充滿經歷，原因是他們4個月前在摩洛哥的馬拉喀什遇上大地震，並需要在當地與剛果對賽，最終取得晉級資格，而意想不到他們在前往比賽又再遇意外。聖菲特就表示，部份球員仍然出現頭痛等症狀需要休息而未能操練。岡比亞在上屆非國盃曾打入過八強，而他們在下周一（15日）的分組賽，將面對塞內加爾。

岡比亞主帥聖菲特。(路透社)

岡比亞主帥聖菲特。(路透社)

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