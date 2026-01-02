非洲國家盃｜加蓬墊底出局全隊被罰　受傷奧巴美揚被除名

非洲國家盃的分組賽結束，加蓬在F組3戰全敗墊底出局，惹起這個非洲中部國家的政府不滿，加蓬體育部長竟然宣布要對加蓬國家隊全隊作出停賽之餘，包括射手奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）在內，被除名，教練的穆尤馬（Thierry Mouyouma）亦被解僱。
加蓬在周三（12月31日）舉行的F組最後一場分組，以2:3不敵科特迪瓦，3戰3負分組墊底出局。加蓬體育部長孟布拉（Simplice-Desire Mamboula）隨即指出國家隊結果令國家「蒙羞」，因此作出處分：「就着黑豹們在非洲國家盃羞恥的表現，政府決定解散教練團，對國家隊作出停賽直到另行通知，驅逐球員般奴文嘉（Bruno Ecuele Manga）及奧巴美揚。」
前德甲射手、阿仙奴及車路士前球員的奧巴美揚在今場對科特迪瓦因為受傷而返回馬賽接受治療，他表示：「我認為球隊的問題比我個人要深。」事實上加蓬本身處於死亡之組，同組有喀麥隆、科特迪瓦及莫桑比克，科特迪瓦與喀麥隆分別以首次名晉級，而莫桑比克亦因為第2仗擊敗了加蓬，最終獲得最佳第3名之一而晉身淘汰賽。加蓬3場比賽都僅負1球，包括與莫桑比克及科特迪瓦都輸2:3，對喀麥隆就負0:1。在非洲，政府因為國家隊表現欠佳而解散球隊過去是很常見，不過在國際足協（FIFA）嚴格打擊國家干預之後，這情況有所收歛。