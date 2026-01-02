非洲國家盃｜加蓬墊底出局全隊被罰　受傷奧巴美揚被除名

非洲國家盃的分組賽結束，加蓬在F組3戰全敗墊底出局，惹起這個非洲中部國家的政府不滿，加蓬體育部長竟然宣布要對加蓬國家隊全隊作出停賽之餘，包括射手奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）在內，被除名，教練的穆尤馬（Thierry Mouyouma）亦被解僱。

加蓬在周三（12月31日）舉行的F組最後一場分組，以2:3不敵科特迪瓦，3戰3負分組墊底出局。加蓬體育部長孟布拉（Simplice-Desire Mamboula）隨即指出國家隊結果令國家「蒙羞」，因此作出處分：「就着黑豹們在非洲國家盃羞恥的表現，政府決定解散教練團，對國家隊作出停賽直到另行通知，驅逐球員般奴文嘉（Bruno Ecuele Manga）及奧巴美揚。」