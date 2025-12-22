非洲國家盃｜東道主摩洛哥旗開得勝　馬薩奧利代夏基美表現佳

非洲國家盃在北非的摩洛哥展開，這支衞冕兼東道主球隊，在艱苦下以2:0擊敗印度洋島國的科摩羅，代替阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）的曼聯守將馬薩奧利（Noussair Mazraoui）今場交出助攻獲得好評。

歷史上第2次出戰非國盃決賽周的科摩羅，因為是前法國的殖民地，因此國家隊不少球員來自法國。球隊揭幕戰就面對主場的摩洛哥，11分鐘就被罰12碼，但是拉希米（Soufiane Rahimi）操刀被救出，半場科摩羅保住不失。不過換邊僅10分鐘，之前為摩洛哥搏得12碼的巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）接應馬薩奧利的傳中，為摩洛哥打開紀錄。領先之下摩洛哥更在74分鐘由後備上陣的艾卡比（Ayoub El Kaabi）增添比數，最終以2:0勝出。