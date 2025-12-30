非洲國家盃｜沙拿休戰埃及和波晉級　摩洛哥夏基美復出大勝

非洲國家盃分組賽的最後一輪展開，7屆冠軍的埃及在收起主力之下，與安哥拉踢平0:0，埃及仍以7分小組首名晉級，而安哥拉仍有小組第3名的機會。至於同組的南非3:2擊敗津巴布韋，以小組次名出線。而A組的東道主摩洛哥，有阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）復出，球隊3:0輕取贊比亞，小組首名出線。

由於提早已獲得B組首名，埃及今場收起了穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）2個攻擊主力。面對之前僅1分的安哥拉，下半場埃及差點失守，不過安哥拉老將的費迪（Fredy）射斜，而埃及的施素（Zizo）下半場的射門又被對手門將救出，雙方最終互無紀錄。埃及終以7分以首名晉身16強，而安哥拉仍要等最後能否取得4支最佳第3名出線。