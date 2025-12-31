非洲國家盃｜烏干達用足3個龍門不敵尼日利亞　塞內加爾打少個照贏

非洲國家盃分組最後一輪，尼日利亞藉對手烏干達少打一人之利，以3:1擊敗對手，在分組賽以全勝姿態晉級，烏干達今場因為門將受傷及後備門將被逐，罕有地需要用足3個守門員。而另一組，塞內加爾在少打一個之下，仍以3:0擊敗貝寧，以小組首名晉級。

在世界盃出局之後，尼日利亞就只能在非國盃爭取成績。之前連贏坦桑尼亞及突尼西亞，早已取得C組前2名的出線資格。在最後一場面對僅得1分的烏干達，28分鐘先由安勞亞祖（Paul Onuachu）打開紀錄。烏干達半場因為40歲的正選守門員的安恩高（Denis Onyango）受傷，換入後備門將的麥古拉（Salim Magoola）代替，可是這位後備門將上陣僅11分鐘因為出迎到禁區外用手，被球證直接紅牌驅逐，烏干達需要換到第3門將的艾利安斯（Nafian Alionzi）。尼日利亞之後有安耶迪卡（Raphael Onyedika）在62及67分鐘梅開二度，將比數拉開至3:0。雖然烏干達少打一個下由馬杜（Rogers Mato）追回一球，不過尼日利亞仍以3:1勝出，分組3戰全勝。