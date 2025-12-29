非洲國家盃｜迪亞路為科特迪瓦建功仍賽和喀麥隆

在摩洛哥舉行的非洲國家盃完成分組賽第2輪賽事，F組的兩支勁旅科特迪瓦與喀麥隆碰頭。科特迪瓦雖然有曼聯的阿密特迪亞路（Amad Diallo）建功，不過仍因為一個烏龍波，被迫和1:1。至於E組的阿爾及利亞在馬列斯（Riyad Mahrez）射入12碼，以1:0小勝布基納法索。

衞冕的科特迪瓦在今屆與喀麥隆、莫桑比克及加蓬同組，首輪同樣由阿密特迪亞路建功小勝的科特迪瓦與未能取得世界盃入場券的5屆冠軍喀麥隆對壘。喀麥隆雖然有曼聯前鋒的麥比奧莫（Bryan Mbeumo）攻堅，這位射手上仗亦以1球為球隊擊敗加蓬。不過兩隊上半場互無紀錄後，下半場科特迪瓦先有基斯爾（Franck Kessie）建功，不過因為越位在先而無效。然而在51分鐘，科特迪瓦還是由迪亞路攻入今屆第2個入球，為球隊取得領先。然而5分鐘後喀麥隆的射門省中基斯蘭高蘭（Ghislain Konan）笠入，令雙方打成1:1平手。兩隊賽和後各得1分，同以4分領先，科特迪瓦僅靠1分的公平競技分領先。