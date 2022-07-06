非洲塞拉里昂創出打假新高度　兩隊半場各入逾80球受查

非洲的低組別聯賽，不時傳出一些震驚的假球消息。最近在西非塞拉里昂，又創出假球的「新高度」。根據當地報道，該國的次級聯賽其中兩場比賽分別造出95:0及91:1的比數，而兩場比賽的半場分別只是2:0及7:1，即半場一邊入93球及84球。塞拉里昂足協就表示將成立小組調查，並會將案件交予當地反貪部門跟進。

事發在周日，塞拉里昂的兩場次級聯賽的分組最後一戰，兩支球隊Kahunla Rangers與Gulf FC分別需要爭取升班資格，兩隊賽前同分，並爭取東部升班資格賽的最後一席。其中半場贏2球的Kahunla Rangers，下半場神奇地大勝對手Lumbebu United 95:0，即下半場的45分鐘比賽攻入93球，平均每球用不到半分鐘；而Gulf FC也毫不輸蝕，在半場贏7:1時，球證下半場拒絕執法，最後被換走，並在後備球證執法下，於下半場以91:1擊敗Koquima Lebanon，同創出塞拉里昂足球史上的最大比數。

塞拉里昂足協：交國家防貪部門跟進

塞拉里昂足協主席Thomas Daddy Brima接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「我們不能袖手旁觀，眼睜睜看着這種尷尬狀況得以逍遙法外。我們準備迅速展開調查，並將所有涉事的人繩之於法。」Thomas Daddy Brima再指出：「所有違規的行為會按塞拉里昂足協的規則處理，同時會將事件呈交國家的防貪部門跟進。」

涉事4支球隊都想與事件割裂，Kahunla Rangers的首席執行官Eric Kaitell表示：「我要為我的球會就有關奇怪的結果，向全國以至全球的球迷道歉，我需要明確地強烈譴責包括我的球隊和其他球隊，這種欠體育精神的行為，我會成立委員會去調查全隊，包括技術職員和董事會成員，誰有所缺失都需要受懲處。」

Lumbebu United的經理Mohamed Jan Saeid Jalloh就指：「我沒留意到有任何操縱賽果行為，不過也不能為其他人擔保。我們下半場失大量的入球，我也很困擾甚至有時憤怒得走離場邊，我沒有留意往後的發展，所以我也不知失了多少球，但我從沒參與操縱賽果。」而Koquima Lebanon的主席Mohamed Lanfia Tunkara就指他們一方只把比賽當成友賽對待：「我們的球員都來自社區，目的只為娛樂買票入場的球迷。」至於Gulf FC就未有評論。