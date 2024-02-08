非洲盃｜尼日利亞戲劇性12碼挫南非　將與東道主科特迪瓦決賽爭冠（附比賽精華）

非洲國家盃準決賽，尼日利亞與南非在法定90分鐘，戲劇性踢平1:1，加時南非少踢一人比賽仍然無變，最終尼日利亞在互射12碼，4:2擊敗南非晉身決賽，將面對科特迪瓦。

今屆非洲盃的八強與去屆完全不同的8支球隊，僅餘尼日利亞、南非、科特迪瓦及剛果民主共和國。在尼日利亞與南非的對賽，超霸鷹先由托斯特艾岡（William Troost-Ekong）下半場67分鐘射入12碼領先。之後拿玻里射手，域陀奧森漢（Victor Osimhen）在完場前本來藉一次反擊取得入球，不過VAR之後指尼日利亞在禁區內犯規，球證不單推翻奧森漢的入球，更改判罰12碼，南非由泰寶荷莫高拿（Teboho Mokoena）操刀，在90分鐘追平1:1。