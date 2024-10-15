非洲盃｜尼日利亞隊被困利比亞機場24小時 缺水糧無網上「如人質」

尼日利亞國家隊原定在10月16日的非洲國家盃外圍賽作客對利比亞，惟球隊乘專機飛往利比亞時，被迫臨時在一個荒廢軍用機場降落，球員被困24小時，期間未獲提供食物和Wi-Fi，利比亞當局亦未派員招待，多名於歐洲頂級聯賽落班的球員在社交平台向外界呼救指全隊如人質，最終尼日利亞在身心俱疲的情況下決定罷踢，打道回府。非洲足協表示會調查事件，目前仍未有這場比賽的最新安排。

利比亞疑作報復行為 尼日利亞隊原定乘坐專機前往利比亞城巿班加西，在臨降落當地機場前，利比亞政府通知不批准在原定機場降落，需前往另一個東部240公里處的一個廢棄軍用機場降落，全隊抵達後沒有地方可以休息，機場大門被緊鎖，當局沒有提供任何交通工具，亦沒食物、飲水及Wi-Fi，多名球員被逼於長椅上休息。

兩軍於上周五交鋒，尼日利亞主場贏1:0，利比亞方面認為他們在前往尼日利亞作客時遭多處刁難對待。因此，這次利比亞的行為可能是報復。 隊長斥心理戰 「不踢了3分給你們」 效力英超李斯特城的恩迪迪（Wilfred Ndidi）在社交平台批評：「這不是足球，這太令人尷尬了。國家隊被擄為人質，太可恥了，我們很擔心自己的人生安全。」德甲利華古遜的前鋒邦尼菲斯（Victor Boniface）則補充道：「我們已經在機場待了將近13個小時，沒有食物、沒有Wi-Fi，甚至沒有地方可以休息。非洲，我們可以做得更好。」隊長杜斯特伊岡（William Troost-Ekong）批評利比亞故意玩心理戰，表明全隊拒絕作賽，寧願讓對方直接取3分。

尼日利亞足總發表聲明稱抵制比賽：「利比亞足總沒有派出任何接待隊伍，甚至沒有派出車輛將球隊成員從機場送到距離班加西3小時車程的酒店。如今，球員們已決定不再參加比賽。」該足總已去信非洲足協，指摘受到「不人道對待」。利比亞足總對事件表示遺憾，解釋臨時改變航班地點是因為航空管制，認為是在國際航空界無可避免會發生的事件。

