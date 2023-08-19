面臨被體院降級　桌球總會紀錄片籲重新審視準則（附紀錄片）

香港桌球總會在周五（18日），為他們拍攝，有關去年舉行的香港世界桌球大師賽紀錄片，《大宗師》舉行首映。由於桌球或有機會在2025年，失去香港體育學院A級運動的資格，桌總希望透過紀錄片，呼籲重新審視政府的體育評核準則。
桌總周五的首映，一方面希望讓公眾重溫有關的比賽，同時也讓公眾思考是否應該要審視香港體育的評核準則。桌總指去年初得知有可能被降級後，總會一直嘗試不同方法向市民展示桌球是一項能體現香港軟實力的運動。當中包括爭取2026年名古屋亞運會納入桌球、舉辦香港世界桌球大師賽，以及YouTube直播本地賽事等
桌總指香港桌球好手多年來在國際屢獲佳績，舉辦大型桌球盛事也能得到國際迴響。但目前本港的精英項目評級機制卻相當落後，側重大型運動會，限制了個別運動的長遠發展，也扼殺了運動員的努力和付出。
將失8成資助
根據現行體育制度以大型賽事成績，判將作為體院精英運動的評核標準，由於2026年的名古屋亞運，桌球運動不被納入比賽之內，故桌球將未達到在20年內參加三屆亞運準則，意味桌球將從體院A級精英運動移除，失去8成的政府資助。
桌總主席羅永聰希望影片能為桌球帶離面對的困境，並讓公眾關注，以及重新審視有關的評核準則。