韓媒稱前南韓國腳金信煜　將加盟港超傑志

早前誤傳前巴西國腳柏圖（Alexandre Pato）將加盟傑志，其後球隊澄清絕無此事後。傑志的收購國腳計劃，終被南韓媒體揭曉。南韓傳媒指，曾在中超及新加坡聯賽效力，34歲的前南韓國腳金信煜正與傑志商討，並有很大機會加盟香港聯賽。

南韓傳媒在周日（29日）報道，指與新加坡球會獅城水手約滿的金信煜，將會加盟港超球會的傑志。報道指，金獲得多支韓國球會的邀請，不過因為傑志早已向金信煜提出斟介，也是在金約滿後首支與他接觸的球隊。而傑志方面亦已經承認與金信煜接洽，並指正等待對方簽約後才落實公布。

去年新加坡聯賽最高薪球員

金信煜在與獅城水手約滿離隊的聲明表示：「我想這是時候讓我探索新的機會去挑戰自己。我享受在水手的比賽時間，我也祝願球隊在乞季有更好成績。我也會永遠支持水手。」新加坡傳媒指，金是新加坡去季聯賽最高薪的球員，在2022年與獅城水手簽約3年共逾300萬美元的合約，估計今次也以高薪加盟傑志。

34歲的金信煜身高達1.96米，過去雖然只在亞洲效力，當中包括南韓的蔚山現代及全北汽車，並在2013年成為韓職神射手及2015年當選韓職最有價值球員，他在2019年再轉投中超的上海申花，2022年球季轉戰新加坡。而在國家隊層面，金在2014及2018年代表南韓出戰世界盃，對上一次的國家隊上陣是2021年，在對斯里蘭卡的世界盃外圍賽射入2球。