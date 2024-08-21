領展將連續冠名贊助香港高爾夫球公開賽3年

領展宣布將在今年起，連續3年冠名贊助香港高爾夫球公開賽。今屆賽事將於11月21日至24日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場舉行。今屆賽事特別以香港18區來命名粉嶺球場「綜合球場」的18個洞，希望藉此加強宣傳香港各區，響應「香港無處不旅遊」的理念。
今年是香港哥爾夫球會成立135周年，球會自1959年起開始舉辦「香港高爾夫球公開賽」，是高爾夫球歷史上僅有的兩個在同一個球場舉辦超過60年的球賽之一，與美國奧古斯塔俱樂部舉辦的美國大師賽齊名。杭州亞運會金牌得主許龍一，將與上屆冠軍、新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）一起出戰。
領展行政總裁王國龍、香港哥爾夫球會會長郭永亮、亞巡賽營運總監羅洛（David Rollo），以及中國香港高爾夫球協會主席吳繩綱在今日宣布賽事的全新冠名贊助。今屆香港高爾夫球公開賽將再次成為亞巡賽國際系列賽的10個賽站之一。在去年首次被列為國際系列賽分站時，賽事被評為國際系列賽之「年度最佳賽事」，以及參賽球手將粉嶺高球場選為國際系列賽之「我最喜愛球場」之一。
作為國際系列賽的分站之一，賽事將設有200萬美元的總獎金。賽事首兩天，11月21日及22日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月23日及24日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場證為港幣300元。賽事門票之後公開發售。