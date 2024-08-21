領展將連續冠名贊助香港高爾夫球公開賽3年

領展宣布將在今年起，連續3年冠名贊助香港高爾夫球公開賽。今屆賽事將於11月21日至24日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場舉行。今屆賽事特別以香港18區來命名粉嶺球場「綜合球場」的18個洞，希望藉此加強宣傳香港各區，響應「香港無處不旅遊」的理念。

今年是香港哥爾夫球會成立135周年，球會自1959年起開始舉辦「香港高爾夫球公開賽」，是高爾夫球歷史上僅有的兩個在同一個球場舉辦超過60年的球賽之一，與美國奧古斯塔俱樂部舉辦的美國大師賽齊名。杭州亞運會金牌得主許龍一，將與上屆冠軍、新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）一起出戰。