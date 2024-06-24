飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽 Generation Z盃賽脫穎而出 Peak Hunter碟賽摘冠

飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽 黃浩聰等好手樂在其中。

飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2024」於荃灣D．PARK舉行。作為全港最大型的室內跑步機超馬接力賽，本屆吸引超過600名跑手及運動員參與展示速度與耐力，當中18隊跑會及精英隊伍齊完成跑完1800公里的創舉，冠軍隊伍Generation Z破紀錄，僅花4小時33分30秒時就完成100公里。

The Peak Hunter獲碟賽冠軍 今屆是第二屆「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」，賽事設有不同組別，今日舉行100公里跑會組，多名香港傑出跑手雲集，當中不少在渣打馬拉松、越野跑，甚至是超級馬拉松均有優異表現，包括香港四徑最快紀錄保持者黃浩聰、2024年香港四徑完成者廖科樂、2023年渣馬半馬冠軍黃啟樂、2023年渣馬半馬女子冠軍羅映潮等。 「100公里跑會組」賽事戰況激烈，由18個本港知名跑會、超過180位長跑好手以挑戰體能極限和速度耐力，跑會包括樂家鬥士、飛達田徑會、Trailblazer、PEGASUS Athletics Club、火車站體育文化天地、港青小鐵人、Generation Z等。最快的隊伍為Generation Z隊，破紀錄以4小時33分30秒完成100公里，獲得啟德體育園盃賽全場總冠軍。而The Peak Hunter則以5小時01分勇奪飛越啟德碟賽冠軍。

Generation Z隊長劉峻崚曾是三項鐵人運動員，他表示今次隊友都是他的跑友，大家平時都是跑長跑，不過近期多練短途，正好適合今次接力比賽。獲得盃賽亞軍的港青小鐵人隊伍教練溫樹華表示，去年參賽成績是5小時30多分，今年目標原只是5小時30分完成，沒想到能以4小時42分52秒完成。他透露，今早隊員才完成了三項鐵人訓練，能夠有超水準發揮，全因隊員的意志和團隊精神。 全場最年輕精英跑手陳懿芯10歲 精英跑手當中，全場最年輕是今年10歲的陳懿芯，她現時就讀小六，以飛達田徑跑會隊員身分，參加100公里接力賽。該隊有8名中小學生，一名成人和一名67歲長者。隊中還有港隊400米青年紀錄保持者，u18跑步運動員徐穎恩。 2025年啟德體育園落成啟用，活動將移師到啟德體育園園區內舉行。